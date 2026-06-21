Tom Crawford, matemático de Oxford, hace un examen de la ESO y queda desconcertado: "Te penalizan muy duramente por no seguir las instrucciones"

¿Qué sucede cuando un matemático de la Universidad de Oxford se enfrenta a un examen de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)? El Dr. Tom Crawford aceptó el reto y, aunque logró aprobar, el resultado no fue el que esperaba.

Con una nota final de 7,55 sobre 10, Crawford descubrió que en el sistema educativo de nuestro país no basta con saber resolver el problema; hay que seguir las instrucciones con una minuciosa precisión.

A través de una de sus más recientes publicaciones en su canal de YouTube, el docente comparte sus reflexiones tras completar dicha prueba académica. El británico se muestra sorprendido por el sistema de clasificación.

El asombro por parte de Crawford

En especial, subraya lo riguroso que se sanciona al examinado el no seguir las instrucciones a rajatabla. “Te penalizan muy duramente por no seguir las instrucciones", declara.

"He perdido prácticamente un punto entero, el 10 % de mi examen, a pesar de no haber hecho nada incorrecto; simplemente no puse la respuesta en la forma específica que pedían", complementa.

El joven aclara que el contenido en sí le pareció sencillo; no obstante, confiesa que la estructura de la prueba le resulta compleja. “El nivel de matemáticas necesario era bastante fácil, pero creo que la forma en la que el examen está configurado lo hace bastante difícil”, apunta.

Además, manifiesta su sensación de injusticia por dicha situación. “Me parece muy mezquino… me siento penalizado muy duramente por no seguir las instrucciones al pie de la letra”, señala.

Con respecto a la comparación internacional de la prueba con otras evaluaciones de demás países, como por ejemplo el General Certificate of Secondary Education (GCSE), Crawford afirma que la ESO es más ardua de aprobar, por lo menos en lo que respecta al componente numérico.

"Sorprendentemente, lo clasifico como más difícil que el GCSE de matemáticas del Reino Unido… porque cubre más temas y es muy estricto con el esquema de corrección", concluye.