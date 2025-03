Un abogado revela la cláusula que los propietarios deben incluir en el contrato para evitar okupas

Si cuando vayas a alquilar tu vivienda, le presentas una cláusula antiokupas al arrendatario en el contrato y se niega a aceptarla, ya puedes descartarle por si trata de un posible okupa y evitarte de antemano muchos disgustos. Al menos es lo que propone el abogado Andrés Millán, quien ha revelado en su cuenta de TikTok (@consejoslegales) una cláusula que todos los dueños de viviendas deberían incluir en los contratos de arrendamiento para protegerse de futuras okupaciones.

Según este profesional y tiktoker, esta cláusula lo que hace señala "claramente que si el inquilino te deja de pagar, su nombre puede acabar en un fichero de morosos". Y es que "la mayoría de okupas y morosos reincidentes van a huir de todo esto", asegura este abogado. "No quieren que les afecte en futuros alquileres o préstamos. Si un candidato se niega ya de primeras a firmas esta cláusula, mala señal, mejor evitar líos desde el principio", indica en el vídeo.

Además, Millán propone en el mismo vídeo otras alternativas a los propietarios que les ayudarían a protegerse ante el riesgo de impagos y okupaciones, como la contratación de un seguro de impago.

"Es importante que cubra el máximo de mensualidades posible. Recuerda que se tardan muchos meses en ir a juicio. Y asegúrate de que te cubre para que te lo pague la aseguradora desde el primer impago. Además, esto también presiona a la aseguradora para tener prisa por echar al moroso", sostiene el letrado.

Millán recomienda, en caso de empezar a tener problemas con el inquilino, llegar a un acuerdo con el inquilino para que se vaya lo antes posible. "Normalmente, esto implica perdonarle parte o toda la deuda. Duele pero sale más barato que abogados y meses de juicios. Lo que yo personalmente no haría es pagarle para que se vaya, salvo que sea una cantidad mínima y compense. No aceptéis condiciones absurdas".

En caso de que todo falle, el propietario tendrá que mandarle un correo reclamándole la deuda y en caso de que no responda se le enviará un burofax. Pero en caso de que continúe negándose a cumplir con sus obligaciones solo quedará ir a juicio. "Si no paga, solo queda demandarle otra vez para embargarle bienes o cuentas. ¿Qué pasa si tiene dinero? Pues que lo vas a recuperar con intereses o, si no, olvídate", concluye el tiktoker.