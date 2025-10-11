Agricultores de Polonia están desesperados y prefieren regalar su cosecha antes que sufrir pérdidas económicas

Polonia es uno de los mayores productores de manzanas a nivel mundial, donde el cultivo de esta fruta se ha convertido en parte esencial de su historia agrícola y económica. Ahora, sin embargo, los agricultores de este país han decidido tomar "una medida desesperada".

Así lo ha asegurado el medio Agroinform, que ha informado de un nuevo movimiento entre los agricultores polacos debido a la caída de los precios, que ha provocado que a muchos no les resulte rentable cosechar las manzanas. Por ello, muchos han optado por abrir sus campos a cualquiera que esté dispuesto a recogerlas de forma voluntaria.

Así, las variedad de Jonagored, Elstar, Topáz y Gala han llenado ya con su aroma la región de Breslavia, donde los agricultores las ofrecen por unos pocos céntimos, o incluso gratis, para que no se desperdicien.

Sin embargo, este es un problema que no afecta solo a las manzanas. Las peras, los pimientos y los tomates también han comenzado a madurar en los campos polacos sin que los agricultores los recojan, ya que prefieren regalar la cosecha antes que sufrir pérdidas económicas.

"Las sequías, las heladas, el aumento de costos, la fijación de precios y las importaciones extranjeras se combinan para crear presiones que están llevando a muchos productores al borde de la quiebra", ha remarcado el mismo medio.

Mientras, el ministro de Agricultura polaco, Stefan Krajewski, habló abiertamente sobre la naturaleza multidimensional de la crisis y remarcó que actualmente la agricultura polaca no se trata de ganancias, sino de supervivencia.