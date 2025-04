Un andaluz rompe sin contemplaciones el mayor tesoro de los madrileños: "No estoy solo en esto y alguien se lo tenía que decir a los madrileños"

Desde que llegué a Madrid, me sorprendió lo reconocible que es el agua de Madrid. No lo digo ni para bien ni para mal, simplemente el agua de Madrid tiene un sabor muy característico. He hecho este vídeo porque cada vez que bebo agua de Madrid, sé perfectamente que es del grifo. No hace falta que me lo digan. El agua de Madrid tiene una presencia que se nota en el café, en la ducha, en la botella que rellenas… en todo. No es una crítica, es una observación desde alguien que no está acostumbrado a beber del grifo. ¿Soy el único que nota el agua de Madrid tan rápido? En fin, esta es solo mi opinión sobre el agua de Madrid como andaluz. Y sí, lo repito: el agua de Madrid se nota. El agua de Madrid tiene personalidad. El agua de Madrid no pasa desapercibida.