Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un arquitecto dice “basta” a los elevados precios y da una lección construyendo su propia casa por 80.000 euros
Sociedad

Sociedad

Un arquitecto dice “basta” a los elevados precios y da una lección construyendo su propia casa por 80.000 euros

Cada rincón está diseñado para aprovechar al máximo el espacio disponible, con un sistema modular que permite transformar la habitación principal según la necesidad del momento.

Daniel Cáceres Garriga
La casa prefabricada del arquitecto italiano LeonardoYoutube

El arquitecto italiano Leonardo, conocido por su participación en el canal de YouTube Eutopia, ha logrado materializar un sueño compartido por muchos: vivir en una casa propia sin depender de hipotecas, facturas ni grandes espacios. Con apenas nueve metros cuadrados y un presupuesto de entre 70.000 y 80.000 euros, este creador ha diseñado y construido su propio refugio autosuficiente, combinando estética, sostenibilidad y funcionalidad en una vivienda diminuta.

El proyecto, que él mismo describe como su “reino personal”, es mucho más que una simple microvivienda. Es una declaración de independencia frente al modelo tradicional de vivienda y una apuesta por un estilo de vida minimalista y ecológico.

Una casa pequeña, pero con todo lo necesario

A primera vista, la casa de Leonardo parece un espacio vacío, de líneas limpias y paredes lisas. Sin embargo, tras esos paneles grises se ocultan todos los elementos básicos de una vivienda completa: una cocina equipada, un comedor plegable, un baño con ducha oculta e incluso una cama abatible. Cada rincón está diseñado para aprovechar al máximo el espacio disponible, con un sistema modular que permite transformar la habitación principal según la necesidad del momento.

La estructura está construida en madera, lo que la hace ligera y fácilmente transportable. Gracias a su tamaño compacto, puede colocarse en diferentes lugares sin grandes permisos ni cimentación fija. En la práctica, funciona como una vivienda móvil que puede trasladarse a otro terreno con relativa facilidad, una ventaja que otorga libertad total a su propietario.

Energía solar y autosuficiencia total

La minicasa no solo destaca por su diseño, sino también por su independencia energética. Leonardo ha integrado paneles solares en el techo, depósitos para la recogida y filtrado de agua, y un inodoro de compostaje que elimina la necesidad de conexión a la red de saneamiento. Todo el sistema eléctrico funciona con energía solar, gestionada por baterías que permiten mantener la autonomía durante varios días.

En la azotea, una terraza multifuncional sirve tanto de lugar de descanso como de observatorio o incluso de pequeño huerto urbano. En ella, el arquitecto cultiva hierbas aromáticas, reforzando la idea de autosuficiencia y contacto directo con la naturaleza.

Un modelo de vida sostenible

Para Leonardo, su minicasa no es solo una vivienda, sino un experimento social y ambiental. “Quería demostrar que se puede vivir bien con menos, sin hipotecar la vida ni depender de grandes infraestructuras”, explica en uno de sus vídeos. Su objetivo es inspirar a otros a adoptar una vida más simple, sostenible y libre de ataduras materiales.

Italia, donde la cultura de la propiedad y las viviendas familiares grandes sigue muy arraigada, apenas empieza a abrirse a la tendencia de las tiny houses (minicasas). Con este proyecto, Leonardo se posiciona como uno de los pioneros del movimiento en su país y pretende poner su experiencia al servicio de otros, diseñando soluciones habitacionales accesibles para quienes buscan independencia o una alternativa a la vivienda tradicional.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 