Un arquitecto dice “basta” a los elevados precios y da una lección construyendo su propia casa por 80.000 euros

El arquitecto italiano Leonardo, conocido por su participación en el canal de YouTube Eutopia, ha logrado materializar un sueño compartido por muchos: vivir en una casa propia sin depender de hipotecas, facturas ni grandes espacios. Con apenas nueve metros cuadrados y un presupuesto de entre 70.000 y 80.000 euros, este creador ha diseñado y construido su propio refugio autosuficiente, combinando estética, sostenibilidad y funcionalidad en una vivienda diminuta.

El proyecto, que él mismo describe como su “reino personal”, es mucho más que una simple microvivienda. Es una declaración de independencia frente al modelo tradicional de vivienda y una apuesta por un estilo de vida minimalista y ecológico.

Una casa pequeña, pero con todo lo necesario

A primera vista, la casa de Leonardo parece un espacio vacío, de líneas limpias y paredes lisas. Sin embargo, tras esos paneles grises se ocultan todos los elementos básicos de una vivienda completa: una cocina equipada, un comedor plegable, un baño con ducha oculta e incluso una cama abatible. Cada rincón está diseñado para aprovechar al máximo el espacio disponible, con un sistema modular que permite transformar la habitación principal según la necesidad del momento.

La estructura está construida en madera, lo que la hace ligera y fácilmente transportable. Gracias a su tamaño compacto, puede colocarse en diferentes lugares sin grandes permisos ni cimentación fija. En la práctica, funciona como una vivienda móvil que puede trasladarse a otro terreno con relativa facilidad, una ventaja que otorga libertad total a su propietario.

Energía solar y autosuficiencia total

La minicasa no solo destaca por su diseño, sino también por su independencia energética. Leonardo ha integrado paneles solares en el techo, depósitos para la recogida y filtrado de agua, y un inodoro de compostaje que elimina la necesidad de conexión a la red de saneamiento. Todo el sistema eléctrico funciona con energía solar, gestionada por baterías que permiten mantener la autonomía durante varios días.

En la azotea, una terraza multifuncional sirve tanto de lugar de descanso como de observatorio o incluso de pequeño huerto urbano. En ella, el arquitecto cultiva hierbas aromáticas, reforzando la idea de autosuficiencia y contacto directo con la naturaleza.

Un modelo de vida sostenible

Para Leonardo, su minicasa no es solo una vivienda, sino un experimento social y ambiental. “Quería demostrar que se puede vivir bien con menos, sin hipotecar la vida ni depender de grandes infraestructuras”, explica en uno de sus vídeos. Su objetivo es inspirar a otros a adoptar una vida más simple, sostenible y libre de ataduras materiales.

Italia, donde la cultura de la propiedad y las viviendas familiares grandes sigue muy arraigada, apenas empieza a abrirse a la tendencia de las tiny houses (minicasas). Con este proyecto, Leonardo se posiciona como uno de los pioneros del movimiento en su país y pretende poner su experiencia al servicio de otros, diseñando soluciones habitacionales accesibles para quienes buscan independencia o una alternativa a la vivienda tradicional.