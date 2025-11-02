Un bombero le compra un Porsche a una viuda y se queda perplejo sobre el detalle que dejó el marido hace 46 años

Durante una visita a Gales, Matt, un bombero aficionado a los coches clásicos, conoció a una mujer que conservaba un Porsche 924 Carrera GT. Al admirar el vehículo, ella le comentó que su difunto esposo había tenido otro modelo guardado durante décadas. Intrigado, Matt aceptó verla, sin imaginar lo que encontraría, tal y como cuenta un medio local.

En el interior de un viejo granero, cubierto por una gruesa capa de polvo, descansaba un Porsche 912 de 1968, completamente original y sin tocar desde 1979. Dentro del coche, sobre el asiento del conductor, yacía un periódico fechado el 29 de noviembre de ese año, el mismo día en que el motor se encendió por última vez.

Este modelo, además, resultó ser una versión con volante a la derecha fabricada especialmente para el mercado británico, equipada con un motor bóxer de cuatro cilindros y una caja manual de cinco velocidades. La pintura, en tono rojo burdeos, volvió a brillar tras una cuidadosa limpieza.

En un primer momento, la familia no quiso vender el coche, pues el fallecido propietario deseaba restaurarlo junto a su hijo. Sin embargo, dos años después, la viuda se puso en contacto con Matt para ofrecerle el vehículo, ya que el hijo no tenía interés en el proyecto.

Con la ayuda de Johnny Smith, presentador del canal de YouTube The Late Brake Show, y del especialista en Porsche Dai, Matt emprendió una meticulosa restauración. Aunque el motor se negó a arrancar al principio, el estado general del vehículo era sorprendentemente bueno: el interior se conservaba casi intacto, desde los asientos hasta el salpicadero. Tras varios días de ajustes, el Porsche volvió a rugir y vio la luz del sol por primera vez en 46 años.