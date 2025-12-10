Un cartero roba cheques y tarjetas, usa el dinero para viajes de lujo y fardar de los fajos fue su único y gran error

Los actos delictivos se presentan en diferentes escenarios: desde los menores, pasando por robos en diferentes establecimientos, hasta estafas y fraudes que pueden conducir directamente a la cárcel. Con técnicas más o menos sofisticadas, afortunadamente, muchos son los que acaban entre rejas por pequeños errores de cálculo.

El caso de Mary Ann Magdamit, de 31 años, ejemplifica esta última afirmación. El que fue cartero del Servicio Postal de Estados Unidos en el Sur de California ha sido condenado a cinco años y tres meses de prisión después de fardar en su cuenta de Instagram de grandes fajos de billetes que había conseguido tras robar y vender tarjetas de crédito y de débito además de cheques de correo.

Tal y como afirman desde el medio KTLA, de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Magdamit se declaró culpable de fraude bancario cometido entre 2022 y julio de 2025 mientras trabajaba en la Oficina de Correos de Torrance. El mismo robaba los cheques de correo de sus clientes además de emplear la información personal de sus tarjetas bancarias para realizar compras de artículos de lujo y realizar viajes alrededor del mundo.

Una investigación profunda

Los hechos se esclarecieron en diciembre de 2024 cuando de un revisión en su departamento se descubrieron que estaba en posesión de 133 tarjetas de crédito y débito robadas y 17 cheques del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. La investigación también evidenció que usaba a compinches para usar esos cheques de correo mediante identidades falsas.

La mayor prueba del delito fue su cuenta de Instagram, donde el extrabajador de correos usaba su perfil para publicar imágenes donde se le veía con fajos de billetes por valor de 100 dólares; dinero que empleaba, tras las correspondientes investigaciones, para realizar viajes de lujo "a las Islas Turcas y Caicos y Aruba", ha ratificado el mencionado Departamento de Justicia de Estados Unidos.

A pesar del primer análisis en su domicilio, Magdamit continúo empleando las tarjetas robadas, lo que llevó a su arresto el 1 de julio de este año. Además de su ingreso en prisión, deberá abonar 660.200 dólares para restituir los daños provocados a las víctimas así como decomisar objetos de lujo, entre los que se encuentra un Rolex.