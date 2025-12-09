Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una mujer de 73 años se hace pasar por 'la heredera del oro', roba 27,6 millones de euros y logra torear al gran servicio secreto
McDonnell habría retirado ilegalmente unos 13,5 millones de euros, cantidad que sabía que no le correspondía y que nunca devolvió.

Daniel Cáceres Garriga
Mujer de negocios relajándose a bordo de un jet privado
Mujer de negocios relajándose a bordo de un jet privadoGetty Images

A punto de cumplirse una década desde que el FBI comenzó a seguirle la pista, la historia de Mary Carol McDonnell vuelve a ocupar titulares. El medio griego Iefimerida detalla cómo esta mujer de 73 años, originaria de Michigan, habría construido una identidad falsa como heredera millonaria para estafar a bancos e instituciones por casi 27,6 millones de euros. Hoy, según el propio FBI, podría estar escondida en Dubái.

La investigación federal señala que McDonnell actuó entre julio de 2017 y mayo de 2018 en los condados de Los Ángeles y Orange, en California. Durante ese tiempo, afirmó ser heredera de la familia McDonnell Aircraft y aseguraba tener acceso a un fideicomiso secreto valorado en 73,6 millones de euros. Según el FBI, esta historia forma parte de un elaborado esquema que pretendía abrirle las puertas a líneas de crédito, inversiones y transferencias que, de otra manera, nunca habría podido obtener.

"Planeó y participó en un plan para extorsionar dinero, fondos, activos y propiedades pertenecientes al Banco de California", explica la nota difundida por el FBI. A través de este procedimiento, McDonnell habría retirado ilegalmente unos 13,5 millones de euros, cantidad que sabía que no le correspondía y que nunca devolvió. Otras instituciones financieras también habrían sido engañadas de forma similar, lo que eleva el supuesto fraude a más de 13,8 millones de euros adicionales.

Las autoridades la describen como una mujer rubia, de alrededor de 66 kilos y 1,70 metros de altura, con una cicatriz visible en la rodilla derecha. Su trayectoria profesional tampoco pasa desapercibida: fue directora ejecutiva de Bellum Entertainment LLC, una productora con sede en Burbank que creó programas como I Married a Murderer y It Takes a Killer. La empresa ya había sido investigada por la Comisión Laboral de California por impagos de salarios, según recuerda Iefimerida.

El 12 de diciembre de 2018, un tribunal federal en Santa Ana emitió una orden de arresto por cargos de fraude bancario y robo de identidad agravado. Desde entonces, McDonnell se encuentra en paradero desconocido. El FBI solicita la colaboración ciudadana: cualquier persona que tenga información puede contactar con sus oficinas locales, con embajadas y consulados estadounidenses.

