Un cohete de la empresa espacial Blue Origin, de Bezos, explota tras una "anomalía" en una prueba en Florida

El cohete New Glenn, de Blue Origin, estalla en tierra en su plataforma de lanzamiento, el 28 de mayo de 2026, en Florida (EEUU).

La empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por el magnate Jeff Bezos (sí, el de Amazon), ha sufrido la explosión de uno de sus cohetes New Glenn durante una prueba en una plataforma de lanzamiento en Florida (Estados Unidos), en un nuevo revés para la compañía en su competencia con SpaceX.

La explosión ocurrió la noche del jueves en Cabo Cañaveral durante una prueba de encendido estático (hot fire test), una maniobra previa a futuros lanzamientos orbitales.

Blue Origin confirmó que se registró una "anomalía", aunque aseguró que todo el personal fue evacuado y no hubo heridos.

El cohete New Glenn estaba previsto para participar en próximas misiones de despliegue de satélites, incluidos aparatos de la red de internet espacial de Amazon, proyecto impulsado también por Bezos para competir con Starlink, de SpaceX.

El incidente se produce apenas semanas después de otro problema con un lanzamiento comercial de New Glenn, cuando una falla en uno de los motores dejó un satélite en una órbita incorrecta, lo que derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Blue Origin desarrolla el cohete New Glenn desde hace casi una década con el objetivo de competir en el mercado de lanzamientos pesados dominado por SpaceX, empresa de Elon Musk, cuyos vehículos Falcon y Starship lideran actualmente las misiones comerciales y gubernamentales en Estados Unidos.

Una base en la Luna

Hace sólo tres días, la NASA avanzó que prevé enviar a la Luna, entre septiembre y noviembre, un alunizador no tripulado de Blue Origin para comenzar a asentar los cimientos de la futura base lunar, y le seguirán dos misiones similares programadas para antes de que finalice 2026.

La nave elegida para la primera misión es el módulo de aterrizaje Blue Origin Mark One Endurance, diseñado por los equipos de Bezos, según explicó en una rueda de prensa en Washington el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Denominada Moon Base One, será la primera misión de un aterrizador lunar financiada de forma privada en la historia y se dirigirá a la cresta del cráter de Shackleton, en el polo Sur de la Luna. "Además de transportar dos cargas científicas de la NASA, el objetivo de la misión es demostrar capacidades críticas que reduzcan el riesgo para las misiones del Sistema de Aterrizaje Humano", explicó Isaacman.

El segundo lanzamiento, programado para finales de 2026, enviará al satélite terrestre un aterrizador diseñado por la empresa estadounidense Astrobotic Technology, y transportará más de 500 kilogramos de carga, incluido un róver, a la superficie lunar. Mientras, el tercer aterrizador correrá a cargo de Intuitive Machines e investigará los orígenes de las anomalías magnéticas de la Luna.

Los tres lanzamientos no tripulados se enmarcan en la fase inicial de la construcción de la base lunar, que prevé el traslado de más de 4 toneladas de material de carga a la Luna repartidos en 25 lanzamientos y 21 alunizajes hasta 2029.