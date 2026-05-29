Así será la movilidad durante la visita del papa León XIV a Madrid, Barcelona y Canarias con el operativo especial de Transportes

La movilidad va a ser uno de los grandes retos durante la visita del papa León XIV a España. La estimación es que haya un millón de asistentes sumando los diferentes actos en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Madrid ya ha comenzado con los preparativos, lo que implica cortes de calles en pleno centro de la capital. El principal punto afectado es el Paseo del Prado y el eje de Cibeles, donde se celebrará una misa multitudinaria.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya ha avisado que estos días "van a ser complicadísimos, muy difíciles para los madrileños". Ha recomendado el teletrabajo para así evitar desplazamientos.

Pero no sólo se prepara la capital. Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife también son protagonistas en esta visita y tendrán que llevar a cabo diferentes medidas para conseguir que la movilidad sea lo más fluida posible.

En este sentido, Transportes ha actuado con la puesta en marcha de un dispositivo especial que afecta a Renfe, Rodalies e incluso los aeropuertos.

Cercanías en Madrid

El papa estará en Madrid desde el 6 hasta el 9 de junio. Renfe va a reforzar casi todas las líneas de Cercanías (C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10), con un aumento del 35% de plazas.

Esto en la capital supone más de 1,1 millones de plazas el sábado y el domingo, que van a ser los días en los que el Pontífice va a llevar a cabo gran parte de su agenda. Habrá actos en el Santiago Bernabéu, en el Movistar Arena o en Ifema.

Rodalies en Barcelona

En Barcelona el operativo funcionará durante el 9 y el 10 de junio, las jornadas en las que el papa estará allí de visita.

Habrá más trenes de Rodalies en las líneas R1, R4 y R2. En concreto, las líneas R1 y R4 tendrán un refuerzo de 17.000 plazas a la hora, mientras que la R2 contará con 20.000 plazas a la hora.

Avant y Media distancia

Los trenes Avant con trayectos Valladolid-Segovia-Madrid, Toledo-Madrid y Puertollano-Ciudad Real-Madrid ofrecerán 13.000 plazas extra durante el fin de semana, para así facilitar el transporte entre provincias.

Además, los trenes de Media Distancia que conectan Extremadura con Madrid dispondrán de 740 plazas más, también durante el fin de semana.

Aeropuertos

Aena va a establecer perímetros de seguridad y a mejorar los accesos en los aeropuertos implicados (Madrid, Barcelona, Tenerife Sur y Tenerife Norte). Lo hará en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También se va a definir la compatibilidad operativa del avión papal para que no se den problemas con el resto de vuelos.

Metro de Madrid también ha anunciado refuerzos

Metro de Madrid va a aplicar un refuerzo de hasta el 125% en el servicio. "En términos operativos, la compañía metropolitana aumentará el servicio los días 6, 7 y 8 de junio con hasta 42 trenes adicionales. Además, con motivo de la misa prevista para el 7 de junio, se pondrán en circulación 55 convoyes para atender el incremento de la demanda previsto durante la jornada", han anunciado en un comunicado.

El sábado 6 se va a mejorar el servicio en las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10, desde las 11.00 y hasta el cierre. El domingo 6 habrá más trenes en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Las frecuencias aumentarán hasta un 100%.