Un nuevo descubrimiento ha desvelado que existen grandes yacimientos de manganeso en el Golfo de Botnia, situado entre el oeste de Finlandia y el este de Suecia, y se estima que estos hallazgos podrían generarán entre 200 y 300 millones de euros al año, lo que, además puede ir unido a la creación de más de 600 nuevos empleos, según ha publicado Dagensps.

El manganeso es un elemento metálico similar al hierro y se utiliza a menudo en aleaciones con hierro, por ejemplo, en el acero inoxidable. Fue producido por primera vez en forma metálica por Johan Gottlieb Gahn, trabajando en la fábrica de cobre de Falun, en 1774. Y, en aquella época, los químicos suecos Carl Wilhelm Scheele y Torbern Bergman habían demostrado que el dióxido de manganeso era un óxido de un metal desconocido.

Gahn le dio a la sustancia metálica que produjo el nombre de magnesio, que luego cambió por el actual manganeso. Por lo tanto, se considera que el manga es inicialmente tiene un origen sueco y, ahora, esa historia continúa escribiéndose en suelo sueco.

Volviendo al lugar del hallazgo, los primeros estudios realizados frente a las localidades de Lövånger y Skellefteå, en Suecia, ya mostraron una gran presencia y, en 2024, los representantes del Scandinavian Ocean Minerals (SOM) pudieron señalar el valor económico similar al señalado ahora al año.

Los nódulos contienen alrededor de 30 minerales diferentes y tierras raras, pero el manganeso es el que más interés despierta. Además de su uso en la fabricación de acero, el manganeso también se utiliza en baterías. La cuestión principal es que el manganeso es un mineral crucial y estratégico en la UE, pero, además, no existen yacimientos de manganeso que se puedan extraer en tierra en Europa. El este de Ucrania es el más cercano: existen cuatro yacimientos, dos de los cuales están controlados por Rusia, ha afirmado Fredrik Eide, director general de SOM.

En 2023, el SOM recibió autorización del gobierno para las investigaciones iniciales. Posteriormente, el Servicio Geológico Estatal (SGU) autorizó la ampliación de las áreas de investigación. "Tenemos permisos de exploración en cuatro áreas que suman un total de 900 kilómetros cuadrados. Estimamos que hay mucho más manganeso en el fondo del Golfo de Botnia", resume Fredrik Eide.

Pero este tema requiere ahora una decisión gubernamental, por lo que el siguiente paso del proceso es la evaluación de impacto ambiental, que se completará en seis meses. Posteriormente, se requiere una decisión gubernamental para proceder.

En una futura fundición, el ferromanganeso sería un producto final, una aleación entre manganeso y hierro. "La aleación endurece el acero y se utiliza para arados, tanques y otros productos que requieren acero de alta resistencia. Políticamente, es fundamental producir hierro extra puro, ya que el acero reciclado se deteriora", según explica Fredrik Eide.

Por lo tanto, el SOM, que ha explorado también el fondo marino frente a la costa sueca de Västerbotten, habla de hallazgos multimillonarios, hallazgos tan grandes que equivalen a 40 años de producción en una fundición. Algo así podría llegar a ser relevante también en el futuro próximo. “Estamos estudiando una posible ubicación para una fundición cerca de un puerto en la costa de Norrland”, afirma Fredrik Eide.

Estima que una cantera podría crear más de 300 nuevos empleos y otros 300 indirectos. Skelleftehamn y Piteå son las dos ubicaciones que se han analizado con mayor atención hasta el momento. De hecho, hace tres años, SOM solicitó investigar la aparición de nódulos de manganeso en el fondo marino del Golfo de Botnia. En pocas palabras, los nódulos son bultos en el fondo marino, ricos en minerales valiosos y formados a lo largo de miles de años, según explican estos expertos.