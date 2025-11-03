Un detenido en la estación de autobuses de Méndez Álvaro (Madrid) por transportar 25 paquetes de cocaína
La carga pesaba cerca de 30 kilos y se encontraba escondida en su maleta de viaje.
Un hombre ha sido detenido en la Estación Sur de Autobuses tras encontrársele 25 paquetes con cocaína escondidos en una maleta, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.
La carga encontrada pesaba cerca de 30 kilogramos y se encontraba escondida en su equipaje. Los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de octubre en la Estación Sur de Autobuses, cuando policías pertenecientes a la Brigada Móvil-Policía en el Transporte interceptaron a un pasajero en un control en el interior de un autobús.
Una vez identificado, procedieron a inspeccionar su maleta, localizando en su interior 25 paquetes envueltos en cinta. Contenían cocaína. Por estos hechos fue detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública siendo puesto a disposición judicial.