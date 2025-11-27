Marcos, albañil de toda la vida: "Yo empecé con 50 euros pero ahora la gente si no les dan mínimo 200 no quieren trabajar"

La construcción siempre fue una salida para los jóvenes que querían dejar de estudiar y comenzar su trayectoria laboral con un trabajo bien remunerado. No obstante, el mercado laboral ha cambiado notablemente y si antes ser albañil se veía como un vehículo con el que ganar una buena suma de billetes a temprana edad, ahora falta mano de obra por una rebaja sustancial en el sueldo.

Marcos, un albañil, ha dado cuenta de ello en su perfil en Tiktok @constructoraecon, con una postura que ha provocado diversas reacciones entre los usuarios. "Muchísimas veces fui a la construcción a trabajar por 50 euros y llegaron a subir mi sueldo a 70 euros el día y no pasó de eso, hasta que me puse por mi cuenta", ha comenzado argumentado.

Acto seguido, ha justificado que "para aprender, que para coger contactos, que para que la supiera quién soy yo fui a 50 euros" para continuar sosteniendo: "Yo veo a gente que quieren trabajar, pero cuando le dices te voy a pagar a 120 euros el día no quieren más".

El albañil critica actualmente a los jóvenes que se quieren dedicar a la construcción por los salarios que piden: "No, no no, yo por menos de 180-200 euros no voy, dicen", ha subrayado, para después volver a enfatizar en que "yo fui a 50 para conocer gente, para que la gente supiera quién soy y ofrecerles un buen trabajo y una calidad en un momento que ya sabía que ya podía contar con trabajos por mi cuenta pues ya ahí fui por mi cuenta", ha afirmado.

Por último, Marcos ha querido lanzar un mensaje contundente: "Y qué quieres que yo te pague 200 pavos por darte trabajo encima. Hombre, no veo que cuadre eso", ha concluido.

En cuanto a las reacciones de los usuarios, hay comentarios de todo tipo. Desde los que defienden a Marcos argumentando que "eso es verdad, siempre se empieza desde abajo, la gente ya se cree que le pagará lo que quiere" pasando por otros que sostienen que "si por 50 euros hace 10 años" o "¿Vale, pero cuánto tiempo? Y dependiendo de si eres oficial o peón" hasta los más neutros: "Lo que ponga en el convenio de la construcción con sus pagas y sus horas extra pagadas".