Un error tonto con una fotografía acaba con un traficante de drogas entre rejas

Un absurdo error que cometió el traficante de drogas británico Rudi Caldwell llevó a la policía a descubrir que él era el usuario detrás del nombre de usuario (@box-bat) de Encrochat, lo que acabó con su detención. El hombre envió fotografías de su propia entrada en Liverpool a través de esta red de mensajería, supuestamente segura. Encrochat era una red de comunicación cifrada (que dejó de operar hace varios años gracias a una operación policial efectuada en Europa) que utilizaban principalmente delincuente y que ofrecía servicios de mensajería y llamadas encriptadas, así como almacenamiento seguro de notas.

Antes de que se cerrara, Rudi Caldwell la usó también incluso utilizando el nombre de su propio hijo y envió imágenes del sistema de vigilancia mediante un circuito cerrado de televisión (CCTV) de su casa a otros delincuentes en la red. El hombre, de 37 años, fue identificado como el usuario de Encrochat detrás del nombre de usuario (@box-bat), que jugó un ""papel principal", según la policía, en el suministro de 16 kg de cocaína, 2 kg de heroína y 14 kg de cannabis, entre marzo y junio de 2020. Al final, fue encarcelado durante 12 años en el Tribunal de la Corona de Liverpool después de admitir dos cargos de conspiración para suministrar drogas de clase A y uno para suministrar drogas de clase B.

El inspector James Boardman, de la policía de Merseyside, declaró: "Caldwell es la última persona en ser llevada ante la justicia por su participación en el tráfico masivo de drogas en las calles de Merseyside", según informó la BBC.

Posteriormente, las autoridades policiales han anunciado que, cinco años después del hackeo de Encrochat por la policía, 180 personas habían sido sentenciadas a un total de 2.261 años de prisión en Merseyside. Y los detectives de la región dijeron que todavía están trabajando en cientos de archivos relacionados con otros nombres de usuario de Encrochat. Así que el asunto aún puede traer cola y más detenciones.