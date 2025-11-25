Un escape de gas deja cuatro muertos en Torrox (Málaga)

Cuatro personas han fallecido este martes en la localidad malagueña de Torrox (21.538 habitantes) debido a un escape de gas provocado en un domicilio. La información, adelantada por el diario SUR, y posteriormente confirmada por El País, apunta a que el suceso habría tenido lugar en torno a las 15:20 horas, hora a la que los servicios de Emergencia 112 de Andalucía recibieron una llamada "por un posible escape de gas".

Según informan, ha ocurrido en el barrio de El Pontil, en pleno casco antiguo del municipio. Las víctimas, de origen marroquí, se corresponden con una pareja de unos cincuenta años y sus dos hijos varones, de 17 y 19 años, según las primeras informaciones policiales.

Las cuatro víctimas mortales han sido halladas a los pocos minutos de que saltaron todas las alarmas en el vecindario. Tras las llamadas de los vecinos, varios efectivos médicos de la localidad se han desplazado a la mayor brevedad para tratar de socorrer a las víctimas, aunque finalmente no han podido hacer nada por salvarlos.

Al lugar también se han trasladado bomberos de Nerja y Vélez-Málaga, tal y como han asegurado desde el 112. Tras conocerse la trágica noticia, desde el consistorio han anunciado que declararán tres días de luto oficial en la localidad por el fallecimiento de la familia.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina ha trasladado sus condolencias a familiares y conocidos de las víctimas y ha mostrado su consternación ante lo ocurrido. Asimismo ha convocado un minuto de silencio este miércoles a las 10:00 en la Plaza de la Constitución, a las puertas del Ayuntamiento de Torrox, y ha confirmado que las banderas ondearán a media asta hasta el próximo jueves 27 de noviembre.