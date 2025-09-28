Un estudiante es sospechoso de estafar miles de euros a su propia promoción: "Por favor, ayúdennos"

Sospecho de estafar miles de euros a sus compañeros de clase. Se esperaba que la fiesta de graduación de los estudiantes del instituto de educación secundaria de la región de Ruhr, al oeste de Alemania, iba a ser un día especial con fiesta, comida y mucha bebida. De hecho, los propios alumnos habían ahorrado 10.000 euros para esto. Pero al pago nunca llegó, y todos señalaron a uno de los compañeros.

"Después de 13 años de arduo trabajo y recuerdos compartidos, se suponía que nuestra ceremonia de graduación sería un punto culminante", aseguran algunos de los alumnos en declaraciones al medio T-Online. De repente, dice, los 10.000 euros habían desaparecido, toda la ceremonia de graduación estaba "al borde del abismo", y un estudiante "en el foco de la investigación".

Para recaudar los fondos perdidos y poder organizar la fiesta, la escuela hizo público el incidente hace unos días, con un llamamiento en la página web de donaciones GoFundME. "Desafortunadamente, nuestro dinero de Abitur fue malversado", escriben los estudiantes en su publicación. "Ahora estamos sin espacio y sin medios, y nuestra celebración tan esperada está en grave peligro".

Por su parte, y en declaraciones también recabadas por el medio del periódico Westdeutsche Allgemeine Zeitung, el director de la escuela, Andreas Lisson, asegura que "esto no es un rumor, el dinero se ha ido". Por ello, la situación es "muy estresante" para la clase, ya que "se ha destruido mucho compromiso y anticipación de la ceremonia de graduación".

Tal y como reza la publicación, el hecho de que el dinero aparentemente fue malversado se notó cuando se suponía que los futuros graduados de la escuela secundaria debían pagar un depósito por el establecimiento reservado. "Al estudiante que administraba la caja registradora se le pidió varias veces que transfiriera el dinero, pero el pago no se materializó", confirma. Actualmente, y según la policía alemana, las investigaciones siguen en curso, aunque el estudiante sospechoso, de 21 años, ha sido expulsado.

¿Recuperarán los estudiantes alguna vez su dinero? De acuerdo a la información difundida, el procedimiento civil se espera que sea "largo y complicado". "Esperamos que el enlace de donación se vuelva viral y obtenga patrocinadores para hacer posible este sueño para nosotros", aseguró un alumno en la radio local.