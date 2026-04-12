Un estudio revela por qué las aerolíneas deben distribuir correctamente a los pasajeros más mayores por el avión: "Supone un desafío"

En los vuelos comerciales, los pasajeros de edad avanzada deben repartirse por todo el avión. No solo por su propia seguridad, sino también por la de todas las personas a bordo. Según informa Fox News, La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos exige que las aeronaves puedan evacuar en un plazo de 90 segundos en caso de emergencia, pero los viajeros de avanza edad plantean nuevos desafíos en situaciones de emergencia.

Un equipo de investigadores simuló 27 escenarios de evacuación diferentes en caso de incendio en un Airbus A320, uno de los aviones más comunes del mundo. Las conclusiones, consultadas por el medio de comunicación estadounidense, fueron claras: la posición del asiento del avión influye en las posibilidades de emergencia.

Para el estudio, el equipo comparó tres diseños de cabina diferentes con tres proporciones distintas de pasajeros mayores de 60 años, y tres distribuciones distintas de esos viajeros.

"Si bien un incendio en ambos motores es estadísticamente poco común, se enmarca dentro de la categoría más amplia de fallas en los motores y emergencias críticas en la aviación", explicó el doctor Henyang Zhang, coautor del estudio y profesor de la Universidad de Calgary en Canadá. "Nuestro estudio se centra en estos sucesos de baja probabilidad pero de alto impacto para garantizar los más altos estándares de seguridad", explicó en unas declaraciones tomadas por el diario.

Mucho más tiempo del requerido

Según los datos de la investigación, la opción más rápida, con un total de 152 pasajeros, de los que 30 tenían más de 60 años, aún requería 141 segundos para que todos los pasajeros llegaran al suelo. Este dato supone mucho más tiempo que lo que exigen actualmente las FAA.

"Los pasajeros de edad avanzada plantean desafíos específicos en las evacuaciones de emergencia debido a sus tiempos de reacción más lentos, su movilidad física reducida y una mayor probabilidad de que necesiten asistencia", señalan desde el estudio publicado y recogido. Estas limitaciones pueden retrasar tanto el inicio del movimiento como la velocidad al caminar, especialmente en cabinas abarrotadas.

Zhang espera que estos datos concluyentes y reveladores ayuden a "mitigar los riesgos de forma proactiva". "Las aerolíneas podrían implementar disposiciones de asientos más estratégicas para optimizar la seguridad", sugiere. Asimismo pide que cumplan "siempre con las normas de seguridad de la FAA y de los gobiernos extranjeros", añade.