Un experto en control de plagas alza la voz sobre lo que traemos a casa tras un viaje sin darnos cuenta

Es casi lo último que puede pensar alguien cuando se va de vacaciones, si es que llega a pensarlo, porque ni siquiera. Pero la realidad es que, aunque cueste creerlo, el regreso a casa después de unas vacaciones, ya sea en hotel, hostal o incluso en un piso turístico, puede traer consigo unos inquilinos nuevos... Poco saludables.

Según un estudio realizado en Dinamarca y recogido por el medio danés Via Ritzau, siete de cada diez daneses nunca revisan si hay chinches en los lugares donde pasan las vacaciones, y es algo más habitual de lo que puede parecer.

Por ese motivo, los expertos recomiendan realizar unas tareas de revisión rápidas y urgentes que no llevan más de algunos minutos. Son sencillas. Cuando llegues al lugar en el que pasarás las vacaciones, revisa la cama y las sábanas que te hayan dejado, sobnre todo las costuras del colchón y el cabecero, donde suelen acomodarse las chinches, que se ven como pequeñas manchas negras.

Aunque no sea lo primero que uno quiera hacer al llegar para disfrutar de unos merecidos días de descanso, puede ahorrar grandes problemas a futuro, sobre todo porque luego estas chinches pueden viajar de vuelta a casa.

Además de una revisión de la cama y las sábanas, los expertos recomiendan también mirar las mesitas de noche o los cuadros de la pared próximos a la cama; de igual modo, creen importante que el equipaje y las maletas no se guarden cerca de la cama y permanezcan siempre cerradas. Y, una vez de vuelta a casa, sería lo suyo lavar la ropa al menos a 60 grados o congelarla a -18 grados, pues de esta manera se matarían las chinches que puedan haberse colado.

Sufrir chinches no solo es perjudicial para la salud, aunque no grave, sino también para el bolsillo, porque si se propagan rápido, es necesario llamar a especialistas en eliminación de plagas y, a veces, hasta es necesario deshacerse de los muebles o la ropa afectada.