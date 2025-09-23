Un experto en fraude revela las preguntas que debes hacer ante llamadas sospechosas para destapar la posible estafa

Las estafas telefónicas se han disparado en los últimos años, y todos podemos caer —en un momento u otro— en ellas. El móvil suena y suena, en ocasiones en horas molestas, para encontrar al otro lado una voz sospechosa. Nadie se libra ya de estos intentos. Por ello, una experta ha explicado lo que hay que preguntar en estos casos.

Ahora, además, los estafadores pueden hacerse pasar por cualquiera con la ayuda de la inteligencia artifical, capaz de imitar voces. Ante esto, la responsable de Gestión de Riesgos de Fraude en Luminor Bank, Linas Sadeckas, ha dado algunos consejos para protegernos lo máximo posible.

La experta ha señalado al medio Vakarų ekspresas que es "perfectamente comprensible" caer en este tipo de estafas, ya que estos esquemos de fraude buscan causar situaciones de estrés o pánico de forma rápida para que la posible víctima deje de evaljuar la información que le van ofreciendo de forma crítica. Como ha apuntado Sadeckas, incluso los más atentos "pierden el sentido" cuando escuchan noticias problemáticas.

"En una situación estresante reaccionamos impulsivamente, por lo que lo más importante es no ceder al pánico inicial y no apresurarse", ha recomendado. Así, ha explicado que al recibir una llamada inesperada solicitando de forma urgente una transferencia de dinero la mejor opción es detenerse un momento y verificar con cuidado quién llama.

"Haz preguntas que solo la persona real sepa responder. También puedes colgar la llamada y devolverla a un familiar o a la supuesta organización a su número oficial. De esta forma, se comprobará rápidamente si el número fue falsificado", ha aconsejado Sadeckas.