100.000 cucarachas destinadas a alimentar reptiles: destapan un alijo histórico de invertebrados exóticos ilegales y tendrán que sacrificarlas a todas

Las autoridades australianas han incautado 100.000 cucarachas exóticas en Nueva Gales del Sur. Se considera la mayor operación de este tipo llevada a cabo en el país.

Los insectos estaban valorados hasta en 200.000 dólares australianos y fueron encontrados en un criadero en la ciudad de Bathurst.

Había cucarachas dubia, que se usan principalmente como alimento para reptiles, y también cucarachas gigantes de Madagascar.

Las autoridades creen que iban a destinarse a la venta ilegal, para ser utilizadas específicamente como alimento para mascotas, sobre todo para serpientes.

Por qué pueden ser peligrosas estas cucarachas

Controlar la importación de insectos resultar esencial para la protección de la biodiversidad. La expansión de una especie invasora puede tener consecuencias fatales en el ecosistema, y posteriormente en ámbitos como la economía o la salud.

"Nos tomamos muy en serio nuestra labor de proteger la singular biodiversidad de Australia y las infracciones a la legislación ambiental nacional", declaró un portavoz del Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua de Australia, después de que se diese a conocer la noticia.

Está prohibido importar cucarachas, y tampoco es legal criarlas o venderlas. Esto se debe a que pueden tener efectos nocivos en la fauna local y transmitir enfermedades.

El gobierno australiano ha advertido a criadores y tiendas de mascotas que va a intensificar el control y la vigilancia de este tipo de prácticas, y aquellos que se estén lucrando con ellas pueden recibir importantes sanciones económicas.

"Si se descubre que usted posee, cría o comercializa cucarachas exóticas, como la cucaracha Dubia o la cucaracha siseante de Madagascar, estas serán confiscadas y podría enfrentar sanciones conforme a la ley federal", ha advertido el mismo portavoz.

Las autoridades australianas piden a los dueños de reptiles que recurran a otro tipo de alimento para sus mascotas, como los grillos o las cucarachas que sean autóctonas en Australia.

Esta ha sido una redada histórica en Australia, no sólo por su volumen, sino porque pone de manifiesto un creciente problema relacionado con la cría ilegal de especies y el mercado negro de alimentos para mascotas.