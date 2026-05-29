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EEUU lo tiene claro: J. D. Vance defiende que los militares nunca deberían delegar en la IA decisiones "de vida o muerte"
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EEUU lo tiene claro: J. D. Vance defiende que los militares nunca deberían delegar en la IA decisiones "de vida o muerte"

El vicepresidente de Trump se dirigió a un grupo de nuevos militares para reclamar que "jamás se sometan" a la tecnología y menos aún en un escenario crítico de guerra.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
J. D. Vance utiliza un móvil durante un mitin
J. D. Vance utiliza un móvil durante un mitinJakub Porzycki vía getty images

El debate sobre la inteligencia artificial ha llegado a la cima del mundo. El Gobierno de EEUU ha analizado la creciente importancia y el creciente riesgo asociado a las herramientas de IA y desde la Administración Trump han tomado una decisión.

El asunto viene de lejos, con la prohibición directa de Donald Trump para con el uso de Anthropic y su herramienta de IA Claude. Ahora, el vicepresidente, J. D. Vance ha puesto nuevos límites a la tecnología en la Casa Blanca y especialmente en cuestiones de guerra.

Para el número dos de Trump, lo más preocupante de la IA es "cómo cambiará la guerra", aunque de hecho afirma que "ya lo ha hecho" y así lo expuso en un discurso durante la graduación de los cadetes en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Colorado Springs.

"Si la guerra del futuro ha de estar a la altura de los valores morales de nuestros antepasados, las decisiones sobre la vida y la muerte deben ser tomadas por humanos y no por máquinas", sentenció sobre el gran límite que, a su juicio, debe tener el empleo de la tecnología en conflictos armados y de otras naturalezas.

Sus palabras  a los cadetes militares llegan tras conocerse la primera encíclica del papa León XIV sobre la inteligencia artificial y los usos no recomendados de esta. Católico convencido, J. D. Vance quiso "respaldar" al sumo pontífice, pese a ser un objetivo retórico habitual de Donald Trump y de otros miembros del Gobierno estadounidense.

"A medida que la IA transforma el campo de batalla —en algunos aspectos de forma positiva, en otros no—, les pido que sean celosos y egoístas respecto a su papel como responsables de la toma de decisiones en la guerra. Utilicen la tecnología para mejorar, pero jamás se sometan a ella. Ustedes son los amos de la guerra, y tanto sus mentes como sus corazones son lo opuesto a lo artificial", remató el vicepresidente con un mensaje que puede suponer un antes y un después en la 'política de guerra'..

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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