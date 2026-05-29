Una ciudad italiana restaura de urgencia el mosaico de un toro: los turistas tienen la costumbre de zapatear sobre sus testículos

Un trabajador restaurando el mosaico del toro de la Galería de Víctor Manuel II, en Milán (Italia)

La ciudad italiana de Milán se ha puesto manos a la obra para restaurar el famoso mosaico del toro de la Galería de Víctor Manuel II. Se trata de un lugar muy visitado de la Galería al estar asociado a un ritual para atraer a la suerte.

Según cuenta la leyenda, los turistas que en Milán frotan los talones contra los testículos del toro y dan tres vueltas sobre sí mismos tienen garantizada la buena suerte y están destinados a volver.

Sin embargo, la gran cantidad de personas que pisan a diario los testículos del toro han hecho que los azulejos que conforman esa parte del mosaico estén muy dañados y necesiten ser reparados.

El Ayuntamiento de Milán, a través de un comunicado, ha informado de que "el mosaico del Toro Rampante en la Galería Vittorio Emanuele II será restaurado. Los azulejos rosas que componen sus testículos se están desgastando, formando un pequeño cráter".

El concejal de Bienes del Estado, Emmanuel Conte, y el concejal de Obras Públicas, Marco Granelli, han explicado al respecto que "miles de personas, cada día, durante las dos últimas legislaturas, han realizado el famoso gesto de girar los talones. El punto de la suerte de la Galería se ha desgastado con el tiempo".

"La Galería es un patrimonio vivo y la cuidamos para que siga siéndolo"

"La última restauración se realizó en 2017. Ha llegado, por lo tanto, el momento de devolver al mosaico de la Galería su aspecto original, gracias a una intervención meticulosamente elaborada. La Galería es un patrimonio vivo, susceptible de desgastarse precisamente por ser amada y vivida: la cuidamos para que siga siéndolo", han añadido los citados concejales.

Respecto a cómo se desarrollarán los trabajos de restauración, el Ayuntamiento de Milán ha detallado que "en primer lugar, se retirarán las zonas dañadas hasta una profundidad de al menos 2,5 centímetros desde la superficie del mosaico; a continuación, se procederá a la consolidación, instalación, rejuntado y alisado de las baldosas".