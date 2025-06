Un extrabajador jubilado reclama 1.996 horas de vacaciones no disfrutadas y cae en la trampa del jefe

Un trabajador jubilado solicita 80.000 euros por casi dos mil horas (1.996 horas) de vacaciones no utilizadas. Se trata de un extrabajador de una empresa italiana que reclama el pago de sus vacaciones devengadas y no dispuestas. Sin embargo, los tribunales no están de acuerdo.

Según los documentos oficiales del caso, a los que ha tenido acceso el medio italiano Fan Page, "la monetización de las vacaciones cesa cuando no se han tomado por elección voluntaria del empleado, que en este caso ha tenido efectivamente la oportunidad de ejercer el derecho fundamental de vacaciones".

De este modo, el magistrado de la defensa, Daniele Albertini, reconoce "la supuesta y anómala acumulación de horas de vacaciones". Sin embargo, alegan que cuando estaba empleado, tenía una posición de gerente con "libertad de movimiento y organización de vacaciones".

De acuerdo a la legislación de la Unión Europea, y a la de la propia Italia, el derecho a la monetización de las vacaciones se pierde cuando se demuestra que estas no se tomaron por elección personal, y no como consecuencia de imposiciones o prohibiciones sufridas en el ámbito laboral.

De acuerdo a la información difundida, fue en 2024 cuando el Tribunal de Justicia de la UE sancionó el derecho del empleado público a una indemnización por las vacaciones devengadas y no disfrutadas.