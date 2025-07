Un joven de 19 se gradúa del instituto siendo autónomo: "Solo saqué un notable, pero ya gano 35.000 euros al año"

Para muchos, las carreras universitarias son un mero trámite. Es el caso Leonardo Trapani, que con tan sólo 19 años se ha graduado siendo autónomo. Siempre ha tenido las ideas "bastante claras". De hecho, sólo tenía 16 años cuando consiguió ser contratado como desarrollador de programas de inteligencia artificial y 18 cuando se convirtió en autónomo.

Según publica el medio italiano Corriere della Sera, él mismo revela que le costó conciliar los estudios con el trabajo. Además, apunta a que no recibió mucho apoyo de los profesores, puesto que "no estaban muy entusiasmados con mis actividades profesionales".

"Estaban casi enojados. Me decían que sólo debía concentrarme en los estudios, de lo contrario nunca haría nada", señala en declaraciones recogidas por el diario. "Logré forjarme independencia económica cuando muchos de mis compañeros tardarán años en hacerlo. Esta independencia significa libertad de elección", agrega.

De acuerdo a la información difundida, la empresa de la que es propietario se conoce como Datapizza, dónde "diseñamos soluciones de inteligencia artificial para empresas". Ha trabajado con empresas del renombre de Allianz, Accenture o Generali. En cuanto al salario, "por las autoconsultas me puedo llevar 80 euros por hora".

"Todo empezó casi por casualidad. Siempre he tenido curiosidad por la tecnología, desde pequeño me encantaba programar. Un día, en 2022, me percaté de la existencia de Datapizza, me puse en contacto con ellos y les envié un currículum", relata. Con tan sólo 16 años se hizo con el empleo. "Cuando se dieron cuenta de la edad que tenía, se quedaron un poco atónitos. Me sometieron a pruebas operativas, las aprobé".

Por su parte, sus padres "no estaban muy entusiasmados". "Pensaba que estaba perdiendo el tiempo, me instaba a que dejara de hacer esas tonterías y me concentrara en mis estudios", concluye en la publicación. "Sólo más tarde empezaron a comprender que el asunto empezaba a dar frutos".