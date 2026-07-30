El vídeo de Sa Calobra que reabre el debate sobre el turismo en Mallorca: "Nunca había visto nada parecido"

Sa Calobra, uno de los parajes naturales más emblemáticos de Mallorca, ha vuelto a convertirse en símbolo del intenso debate que vive la isla sobre la presión turística. Un vídeo publicado en TikTok muestra la playa completamente abarrotada de visitantes en plena temporada alta, unas imágenes que no han tardado en generar cientos de reacciones.

La publicación llega, además, en un momento especialmente significativo. Apenas unos días después de la multitudinaria manifestación celebrada en Palma contra la masificación turística y pocas horas después de que el Govern balear reiterara su rechazo a aplicar medidas de decrecimiento del turismo pese al creciente malestar social.

Las imágenes han servido para reavivar una discusión que este verano vuelve a ocupar el centro del debate público: si Mallorca ha alcanzado o no el límite de visitantes que puede asumir sin comprometer la calidad de vida de sus residentes y la conservación de algunos de sus espacios más emblemáticos.

"Nunca había visto nada parecido"

En el vídeo puede verse la playa y sus alrededores completamente llenos de personas, una imagen demasiado habitual durante los meses de verano, pero que cada vez va a más y es peor, sorprendiendo incluso a quienes conocen bien la isla.

Uno de los comentarios más destacados lo firma un usuario que asegura visitar Mallorca desde hace décadas. "Voy a Mallorca desde hace 30 años y nunca había visto nada parecido a lo que he visto la semana pasada. He flipado mucho", escribe.

Otros usuarios aprovechan la publicación para expresar su preocupación por el rumbo que está tomando la isla y por las consecuencias que, a su juicio, está teniendo el actual modelo turístico.

"La isla, conocida por su belleza, se está convirtiendo en un lugar marcado por la masificación, la degradación ambiental, el consumo de drogas y la explotación laboral. Es necesario tomar medidas para proteger el territorio, garantizar el acceso a la vivienda y preservar el futuro de Mallorca antes de que el deterioro sea irreversible", comenta otro usuario.

Un debate cada vez más presente

Entre los comentarios, uno de los más extensos sostiene que "Mallorca está saturada" y acusa tanto a las administraciones como al propio modelo económico de haber llevado la isla a una situación límite.

El usuario asegura que la masificación ya se deja notar en problemas como la falta de vivienda asequible, la acumulación de residuos en algunas playas, el deterioro del espacio público o la pérdida de calidad de vida. También alerta sobre la degradación ambiental y reclama medidas urgentes para proteger.

"Los mallorquines y las autoridades han vendido la isla. Mallorca está saturada: no hay vivienda asequible, las playas están llenas de plástico y basura, las calles cada vez más sucias, y la calidad de vida se deteriora", apunta.

Este nuevo vídeo llega apenas unos días después de que unas 25.000 personas, según los organizadores, se manifestaran por las calles de Palma para reclamar un cambio de rumbo en la política turística. Una protesta que terminó con momentos de tensión y cargas policiales y cuya repercusión traspasó las fronteras españolas al ocupar titulares en medios internacionales de países como Alemania, Reino Unido o Francia.

Mientras tanto, el Govern balear ha reiterado que no contempla un decrecimiento del turismo, una postura que mantiene vivo un debate que, a juzgar por imágenes como las de Sa Calobra, continúa lejos de apagarse.