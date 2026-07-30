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El vídeo de Sa Calobra que reabre el debate sobre el turismo en Mallorca: "Nunca había visto nada parecido"
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El vídeo de Sa Calobra que reabre el debate sobre el turismo en Mallorca: "Nunca había visto nada parecido"

Uno de los lugares más espectaculares de la isla al límite de su capacidad.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una imagen de Sa Calobra.
Una imagen de Sa Calobra.Getty Images

Sa Calobra, uno de los parajes naturales más emblemáticos de Mallorca, ha vuelto a convertirse en símbolo del intenso debate que vive la isla sobre la presión turística. Un vídeo publicado en TikTok muestra la playa completamente abarrotada de visitantes en plena temporada alta, unas imágenes que no han tardado en generar cientos de reacciones.

La publicación llega, además, en un momento especialmente significativo. Apenas unos días después de la multitudinaria manifestación celebrada en Palma contra la masificación turística y pocas horas después de que el Govern balear reiterara su rechazo a aplicar medidas de decrecimiento del turismo pese al creciente malestar social.

Las imágenes han servido para reavivar una discusión que este verano vuelve a ocupar el centro del debate público: si Mallorca ha alcanzado o no el límite de visitantes que puede asumir sin comprometer la calidad de vida de sus residentes y la conservación de algunos de sus espacios más emblemáticos.

"Nunca había visto nada parecido"

En el vídeo puede verse la playa y sus alrededores completamente llenos de personas, una imagen demasiado habitual durante los meses de verano, pero que cada vez va a más y es peor, sorprendiendo incluso a quienes conocen bien la isla.

Uno de los comentarios más destacados lo firma un usuario que asegura visitar Mallorca desde hace décadas. "Voy a Mallorca desde hace 30 años y nunca había visto nada parecido a lo que he visto la semana pasada. He flipado mucho", escribe.

Otros usuarios aprovechan la publicación para expresar su preocupación por el rumbo que está tomando la isla y por las consecuencias que, a su juicio, está teniendo el actual modelo turístico.

"La isla, conocida por su belleza, se está convirtiendo en un lugar marcado por la masificación, la degradación ambiental, el consumo de drogas y la explotación laboral. Es necesario tomar medidas para proteger el territorio, garantizar el acceso a la vivienda y preservar el futuro de Mallorca antes de que el deterioro sea irreversible", comenta otro usuario.

Un debate cada vez más presente

Entre los comentarios, uno de los más extensos sostiene que "Mallorca está saturada" y acusa tanto a las administraciones como al propio modelo económico de haber llevado la isla a una situación límite.

El usuario asegura que la masificación ya se deja notar en problemas como la falta de vivienda asequible, la acumulación de residuos en algunas playas, el deterioro del espacio público o la pérdida de calidad de vida. También alerta sobre la degradación ambiental y reclama medidas urgentes para proteger.

"Los mallorquines y las autoridades han vendido la isla. Mallorca está saturada: no hay vivienda asequible, las playas están llenas de plástico y basura, las calles cada vez más sucias, y la calidad de vida se deteriora", apunta.

Este nuevo vídeo llega apenas unos días después de que unas 25.000 personas, según los organizadores, se manifestaran por las calles de Palma para reclamar un cambio de rumbo en la política turística. Una protesta que terminó con momentos de tensión y cargas policiales y cuya repercusión traspasó las fronteras españolas al ocupar titulares en medios internacionales de países como Alemania, Reino Unido o Francia.

Mientras tanto, el Govern balear ha reiterado que no contempla un decrecimiento del turismo, una postura que mantiene vivo un debate que, a juzgar por imágenes como las de Sa Calobra, continúa lejos de apagarse.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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