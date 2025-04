Un hombre tiene 10 euros, pone el fútbol en la tele y poco después su calderilla se convierte en 18.000 euros

Sorprendente premio el que se llevó un hombre de la población danesa de Kolding, en una apuesta deportiva múltiple. Se apostó 100 coronas danesas, unos 13,39 euros al cambio, y se llevó más de 450.000 coronas. Es decir, se acabó llevando la friolera de 60.259 euros.

Así lo recoge la cadena danesa Nyheder 24 en una información en la que explica que la apuesta múltiple era de 10 partidos de fútbol. "Me gusta el fútbol, pero... ¡fue más suerte que inteligencia!", reconoció el propio beneficiario, indicando que "acababa de cubrir un boleto en mi teléfono y fui a la tienda a escanearlo. Fue facilísimo. No me imaginaba que valiera 452.353 coronas; fue así de fácil".

La clave fue que había elegido ocho partidos de la jornada del miércoles de la Liga de Campeones, la Champions, pero también los había complementado con dos partidos de la segunda división de la liga inglesa, cuyos aciertos supusieron ese salto tan grande de dinero.

Cabe recordar que la práctica de los juegos de azar y sorteos puede acabar generando adicciones como la ludopatía y arruinando vidas y familias enteras. El número 900 533 025 será atendido por profesionales especializados en el tratamiento de estos trastornos y en el juego responsable sin coste por la llamada.

