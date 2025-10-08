Un hombre asesina a un mosso en Lleida con el que tenía una relación familiar

Un coche de los Mossos, fotografiado en las calles de Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra están investigando un homicidio que se ha producido este miércoles por la tarde en el barrio de Cappont de Lleida, informan fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Segre', los hechos han sucedido en la calle Doctora Castells y mossos han detenido al presunto autor --de unos 70 años-- que se ha entregado tras haber matado a otra persona, con quien comparte una relación familiar y es un agente de la policía catalana.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer las causas.