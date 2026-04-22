"¿Por qué conservaste el apellido de tu exmarido?": la respuesta de Gisèle Pelicot que aplauden las redes

Antifeministas, machirulos o incels aparte, es prácticamente imposible que el algoritmo de las redes sociales no te haya ofrecido en las últimas horas un vídeo de Gisèle Pelicot (doña). La superviviente de violaciones de más de 50 hombres, alentados por su propio marido, violador también, da una respuesta conmovedora a una de las preguntas que más se le formulan: por qué mantiene el apellido de Dominique, su hoy exesposo, pese a todo lo que le hizo.

Sus palabras brotaron el 16 de abril pasado en Middleburg (Países Bajos), hasta donde se desplazó para recibir uno de los premios de la Fundación Roosevelt, que honran "las Cuatro Libertades" enunciadas por el presidente estadounidense en su discurso sobre el Estado de la Unión de 1941: libertad de expresión, libertad de culto, libertad de vivir sin miseria y libertad de vivir sin miedo.

Este último es el que ha sido concedido a Pellicot, "por sus llamamientos al cambio social y a la comprensión pública de la violencia sexual en todo el mundo", en una edición en la que se galardonó, también, al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y a su pueblo.

En un acto con público a raíz de la entrega de este premio, la autora de Un himno a la vida: Mi historia (Lumen), fue interpelada por un niño, que le preguntó: "¿Por qué conservaste el apellido de tu exmarido?". Y ella respondió: "No conservé mi nombre para mantenerme vinculada a él. Lo conservé por mi familia y mis nietos. Debido a la atención mediática, decidí mantenerlo público. Ayudó a restablecer el equilibrio. Mis nietos están orgullosos gracias a esta lucha".

"¡Qué poder! Gisèle Pelicot alza la voz contra la violencia sexual y el miedo", reza el pie de foto del vídeo compartido en Instagram, por Vrijheidscolleges, la organización que convocó este evento paralelo a los premios. Una publicación que se ha viralizado, multiplicando el poder de sus palabras.

Durante el evento, también le preguntaron a Pellicot: "¿Es usted capaz de soñar? ¿Es capaz de mirar hacia el futuro?". La francesa respondió con contundencia: "Por supuesto". Y añadió: "Quiero tranquilizar a las víctimas. No se aíslen. Hablen. Pónganse en contacto con asociaciones. Si no pueden hablar con familiares o profesionales, por favor, hablen igualmente. Les ayudará a recuperarse. A mí me ayudó. Gané este caso gracias a la fuerza de las mujeres. Juntas somos más fuertes".

Un antes y un después

Gisèle Pelicot fue drogada por su exmarido durante casi una década. Él invitó a decenas de desconocidos a violarla mientras estaba inconsciente. Se enteró de los horrores cuando la policía la contactó tras encontrar sus videos en la computadora portátil de Dominique Pelicot, quien en ese momento estaba detenido por un caso no relacionado.

Sorprendió al mundo cuando decidió renunciar a su derecho legal al anonimato. En aquel entonces, al hablar de su decisión, su abogado, Antoine Camus, declaró: "Podría haber optado por un juicio a puerta cerrada, pero eso es lo que sus agresores habrían querido", y añadió: "Por primera vez, tendrá que revivir las violaciones que sufrió durante diez años". Otro letrado, Stéphane Babonneau, que representaba a Gisèle Pelicot, afirmó: "La vergüenza debe cambiar de bando".

A esas palabras se aferró ella y las ha convertido en su lema, un antes y un después a la hora de abordar las agresiones y sus efectos.