Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Irán asegura haber lanzado e impactado misiles contra el 'Abraham Lincoln', portaaviones de Estados Unidos
Global
Global

Irán asegura haber lanzado e impactado misiles contra el 'Abraham Lincoln', portaaviones de Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado el ataque con cuatro misiles balísticos al portaaviones estadounidense.  

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
El portaaviones USS Abraham Lincoln y su equipo de apoyo, desplegados en Oriente Medio.
El portaaviones USS Abraham Lincoln y su equipo de apoyo, desplegados en Oriente Medio.U.S. Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Jesse Monford via REUTERS

El portaaviones estadounidense, USS Abraham Lincoln, ha sido alcanzado por tres misiles balísticos según ha informado el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en un comunicado de los propios medios estatales y según ha adelantado la Cadena Ser. Se trata de un navío que se encontraba en la zona del conflicto que empezó el pasado 28 de febrero cuando tanto Estados Unidos como Israel comenzaron la ofensiva contra Irán.

"Tras las acciones de las Fuerzas Armadas de Irán y el ataque a objetivos de los enemigos, Estados Unidos e Israel, el portaviones militar estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos", asegura la nota a la que ha tenido acceso la agencia EFE.

El portaaviones además se encontraba relativamente cerca de suelo iraní. La tensión entre Irán y Estados Unidos se ha intensificado en los últimos años en el marco de un conflicto indirecto que combina presión diplomática, sanciones económicas y episodios militares. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca parece que este segundo periodo está centrado en los movimientos bélicos. 

La actividad de la Guardia Revolucionaria de Irán y la presencia de portaaviones de Estados Unidos en la zona forman parte de una dinámica de presión y respuesta que mantiene en vilo a la comunidad internacional, ante el temor de que cualquier ataque o error de cálculo pueda desencadenar una escalada mayor.

Por otro lado, el Comando Central de Estados Unidos ha informado en X de que una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la Operación Furia Épica y que el buque se hunde actualmente en el Golfo de Omán.

El CENTCOM ha asegurado que "los misiles lanzados ni siquiera se acercaron" y el 'Lincoln' "continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní". 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global