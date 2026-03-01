Irán asegura haber lanzado e impactado misiles contra el 'Abraham Lincoln', portaaviones de Estados Unidos

El portaaviones estadounidense, USS Abraham Lincoln, ha sido alcanzado por tres misiles balísticos según ha informado el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en un comunicado de los propios medios estatales y según ha adelantado la Cadena Ser. Se trata de un navío que se encontraba en la zona del conflicto que empezó el pasado 28 de febrero cuando tanto Estados Unidos como Israel comenzaron la ofensiva contra Irán.

"Tras las acciones de las Fuerzas Armadas de Irán y el ataque a objetivos de los enemigos, Estados Unidos e Israel, el portaviones militar estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos", asegura la nota a la que ha tenido acceso la agencia EFE.

El portaaviones además se encontraba relativamente cerca de suelo iraní. La tensión entre Irán y Estados Unidos se ha intensificado en los últimos años en el marco de un conflicto indirecto que combina presión diplomática, sanciones económicas y episodios militares. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca parece que este segundo periodo está centrado en los movimientos bélicos.

La actividad de la Guardia Revolucionaria de Irán y la presencia de portaaviones de Estados Unidos en la zona forman parte de una dinámica de presión y respuesta que mantiene en vilo a la comunidad internacional, ante el temor de que cualquier ataque o error de cálculo pueda desencadenar una escalada mayor.

Por otro lado, el Comando Central de Estados Unidos ha informado en X de que una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la Operación Furia Épica y que el buque se hunde actualmente en el Golfo de Omán.

El CENTCOM ha asegurado que "los misiles lanzados ni siquiera se acercaron" y el 'Lincoln' "continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní".