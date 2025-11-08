Matteo Bassetti, profesor de enfermedades infecciosas: "Hay que evitar beber agua de una botella de plástico todos los días"

Es bien sabido que beber agua de las botellas de plástico puede ser perjudicial para la salud. En declaraciones recogidas por el periódico italiano Tutto Notizie, el profesor de enfermedades infecciosas, Matteo Bassetti, aseguró que el plástico de estos envases puede liberar sustancias nocivas que terminan directamente en nuestro cuerpo.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el especialista explica que más del 60% del agua envasada no procede de manantiales puros, sino que no es más que agua del grifo, tratada y embotellada. Asimismo, está destinada a permanecer hasta cinco años en recipientes de plástico (de microplásticos y productos químicos), que pueden migrar a los humanos al consumo y alterar las hormonas y aumentar los niveles de inflamación del cuerpo.

Tal y como reza la publicación, el mayor riesgo asociado al agua embotellada es la ingesta involuntaria de microplásticos, es decir, fragmentos invisibles que se desprenden del recipiente y se mezclan con el líquido. Según el especialista, quienes consumen regularmente agua embotellada corren el riesgo de ingerir "una cantidad de plástico equivalente a una tarjeta de crédito cada semana". De acuerdo a la información difundida, estas partículas, una vez que ingresan al cuerpo, pueden acumularse en los tejidos, interfiriendo con los procesos celulares y el sistema endocrino.

De este modo, el efecto "más obvio" es el aumento de la inflamación crónica, una condición que con el tiempo puede contribuir a trastornos metabólicos, cardiovasculares e inmunológicos.

Asimismo, es importante tener en cuenta que "cuando las botellas se dejan en patios soleados o en ambientes cálidos, la degradación del plástico se acelera, liberando compuestos como el bisfenol A (BPA) y los ftalatos, ambos conocidos por su toxicidad hormonal", asegura la publicación.

Ante estas evidencias, la respuesta del experto es clara: "Elija botellas de vidrio para beber agua". Asimismo, "el agua potable distribuida por los acueductos italianos se encuentra entre las más controladas de Europa, con altos estándares de seguridad y constantes controles de calidad. Además, para los que quieran eliminar el nivel de cal "pueden utilizar filtros de carbón activado o jarras filtrantes".