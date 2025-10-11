Un hombre sale con su bici de Estambul en mayo y ya está en China: "Una querida amiga tuvo cáncer de mama y ​​por eso ahora corro en bicicleta"

Casper Baas, a sus 29 años, está cumpliendo con algo que parece imposible de hacer. Desde el pasado 14 de mayo, decidió coger su bicicleta y recorrer mundo. El primer lugar fue Estambul (Turquía), pero desde ahí no ha dejado de moverse por el planeta.

Según ha informado el medio Sikkom, el protagonista se llevó consigo la bicicleta- que no es eléctrica-, una tienda de campaña y una bolsa con ropa. Pese al reto, nadie le garantizaba que lo fuese a conseguir.

"Quería ir semana a semana y esperaba al menos llegar a Praga. Pero me fue tan bien y conocí a tanta gente agradable por el camino, que seguí pedaleando", ha explicado, pero ha cumplido con creces.

"Ahora estoy en Urumqi, China, tras haber recorrido 9258 kilómetros y haber recaudado 7500 euros para la Sociedad Holandesa contra el Cáncer (KWF)", ha detallado Casper Baas.

Él había estudiado Derecho, pero ha confirmado que "dejé ese trabajo porque quería viajar". Aunque no sabía el tiempo que estaría fuera, decidió embarcarse en una aventura de película.

"Lo pensé a mitad de camino. Cuando decidí continuar, también quise hacer algo bueno. Una querida amiga tuvo cáncer de mama, y por eso ahora corro en bicicleta para la Sociedad Holandesa contra el Cáncer (KWF)", ha expuesto.

Una de las motivaciones del protagonista han sido los paisajes y las personas que se ha ido encontrando por el camino. "Era increíblemente hermosa. Tiflis (Georgia) es una ciudad vibrante y hermosa, con gente amable y precios muy asequibles", ha detallado.

"Recorrí en bicicleta la Carretera del Pamir, una carretera de 1200 kilómetros que atraviesa los espectaculares paisajes montañosos de la cordillera del Pamir. Durante una semana, no tuve cobertura telefónica y pedaleé por cimas de 4500 metros", ha asegurado, antes de confirmar que "hacía frío, era duro con tanta nieve y el aire enrarecido".

Pero la experiencia es un grado y eso es lo que sí ha logrado. Momentos "impresionantes". "Dormí con una familia de pastores en lo alto de las montañas; fue una experiencia increíble", ha añadido.