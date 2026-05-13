Viaja a Vietnam, entra en un restaurante español y su reacción al probar las croquetas lo dice todo

Después de casi tres semanas recorriendo Vietnam y probando su gastronomía, el creador de contenido @daniconprisa no esperaba encontrarse algo así al otro lado del mundo: un restaurante español con cuadros de Málaga, sangría, salmorejo, tortilla de patata… y unas croquetas que le dejaron completamente descolocado.

El vídeo, publicado en TikTok, acumula miles de visualizaciones gracias a una mezcla explosiva para cualquier español que haya pasado tiempo fuera: nostalgia, comida y sorpresa absoluta.

"Llevo 20 días viajando por Vietnam, me encanta la comida vietnamita, pero chavales mira lo que me he encontrado", empieza diciendo mientras sube unas escaleras y se topa con un local decorado con referencias españolas.

"Tú subes por aquí y te sientes como en casa", comenta mientras enseña cuadros de España y hasta uno dedicado a Málaga.

"Esto sí que no me lo esperaba"

Lo que parecía una simple curiosidad turística terminó convirtiéndose en una experiencia casi emocional.

En la mesa empiezan a aparecer platos que cualquier español reconocería al instante: sangría, salmorejo con jamón, pan, croquetas de jamón y tortilla de patata.

Y ahí llega el momento clave del vídeo. "Está bueno, te juro que sabe igual", dice tras probar el salmorejo.

Pero la verdadera sentencia llega con las croquetas.

"No es que estén buenas en plan 'para ser Vietnam'. No, no. Es que están buenas como si estuviese en Sevilla", asegura completamente sorprendido.

El detalle que más echa de menos cualquier español

Entre bromas y entusiasmo, el tiktoker deja una frase con la que muchísima gente se ha sentido identificada.

"Como buen español, tú sabes lo que yo he echado de menos… el pan".

Porque sí: cualquiera que haya viajado durante semanas por Asia sabe que llega un momento en el que un trozo de pan crujiente puede emocionar más que un monumento.

Y el vídeo juega precisamente con eso: con la sensación extraña de encontrarte un pequeño pedazo de casa a miles de kilómetros.

"Qué feria ni qué feria, quillo. Vente a Vietnam"

El final del vídeo remata perfectamente el tono.

Tras probar la tortilla de patata, el creador ya está completamente entregado a la experiencia. "Qué feria ni qué feria, quillo. Vente a Vietnam anda", dice entre risas.

La publicación se ha llenado de comentarios de españoles sorprendidos por la calidad de la comida y de viajeros que reconocen perfectamente esa mezcla entre curiosidad y alivio que se siente al encontrar sabores familiares después de mucho tiempo fuera.

Porque a veces viajar al otro lado del mundo también consiste en descubrir que unas buenas croquetas pueden aparecer donde menos te lo esperas.