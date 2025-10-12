Un insecto amenaza las 25.000 plantas de este gran jardín: "Presionan el gran botón rojo y vendremos corriendo"

Los jardineros del castillo danés de Frederiksborgn, al norte de ese país, caminan con los ojos bien abiertos. Las autoridades han alertado sobre la posibilidad de que se den plagas por la polilla del bog, una especie invasora que "está desenfrenada" en los campos daneses. Tal y como informa el medio Dr, podrían estar en peligro unos 25.000 setos de ese espacio.

"Es un gran problema, y entiendo que la Garden Society [el organismo de la realeza danesa que coordina los jardines públicos en Dinamarca] haya hecho esta recomendación, porque se hace realmente difícil cuidar los jardines", asegura, dice John Nørgaard, jardinero de la Agencia para la Cultura y los Palacios, en declaraciones recogidas por el digital.

Por todo ello, el jardinero y sus compañeros han comenzado a prepararse por si llega el día en el que estos insectos invadan los jardines. Ellos han instalado 14 cajas de carboneros, lo que consideran "la mejor apuesta para un enemigo natural como estas orugas verdes". Además, ha ordenado que se vigilen las planta "muy de cerca". A sus compañeros les ha reclamado que "si ven esos pequeños tubérculos, que son heces de los líquenes o larvas, pupas u otra cosa, presionad el gran botón rojo y vengo corriendo".

Asimismo, en su entrevista informa de que en caso de que sean "golpeados" por un ataque de polilla, hay algunas estrategias que "tiene en mente". Si la invasión es pequeña, "se pelan las larvas, se retiran las pupas y se las dan a las gallinas". Si se trata de una ronda más numerosa, se utilizan agentes biológicos.

Por su parte, la amante de los jardines, Signe Lindkvist, en declaraciones también recogidas por el medio, se ha preocupado públicamente de este jardín, en el que asegura que hay muchos setos verdes "boj", una especie que peligra en este tipo de plagas. Ella misma ha avisado a sus compañeros en el castillo por si se encuentran algunas de estas orugas: "Hay que tomar medidas rápidamente. No se puede esperar ni siquiera un día", asegura.