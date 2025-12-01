Un jardinero profesional deja claro que la flor de Pascua está sobrevalorada y recomienda esta otra planta para casa durante Navidad

En términos estéticos, está claro que los colores rojo y verde de las flores de Pascua son ideales para adornar la casa en Navidad. Sin embargo, están flores también plantean importantes inconvenientes: mantenerlas vivas no es fácil y son tóxicas para las mascotas.

Teniendo en cuenta esos problemas, un jardinero profesional propone sustituir a la sobrevalorada flor de Pascua por otro tipo de planta también muy colorida pero duradera y segura para los hogares con animales.

Tal y como recoge el sitio web de decoración The Spruce, esa alternativa navideña a la tradicional flor de Pascua es el cactus de Navidad, una planta cuyo nombre científico es Schlumbergera.

El horticultor Justin Hancock destaca que "los cactus navideños vuelven a florecer de forma natural cada año durante las fiestas, siempre y cuando no se enciendan las luces después del atardecer, ya que necesitan la duración natural del día".

La flor de Pascua suele comprarse una planta 'desechable', ya que es complicada de conservar de cara a la siguiente festividad navideña. Sin embargo, el cactus navideño suele vivir entre 20 y 30 años (incluso puede alcanzar los 100 años si se le presta especial atención y se satisfacen sus necesidades de crecimiento).

En ese sentido, Justin Hancock subraya que los cactus de Navidad "cada año crecen más y se vuelven más bonitos, y tienen una larga vida útil, ya que viven durante décadas, lo que los ha convertido en una reliquia familiar para muchos".

Un cactus de Navidad, en una imagen de archivo C. Romance vía Getty Images

Respecto a los cuidados que necesita el cactus de Navidad, los expertos señalan que es una planta que florece mejor cuando se cultivan con luz brillante e indirecta, aunque su floración se ve estimulada por los días cortos del invierno.

Más allá de esas condiciones de luminosidad, el cactus de Navidad también necesita ser regado de forma regular. En concreto, la planta debe ser regada cuando la parte superior de la tierra (entre 2,5 y 5 centímetros) se encuentre seca.