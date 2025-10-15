Un jefe de la OTAN se burla del poder naval del Moscú tras el incidente del submarino ruso 'cojo'

La reciente aparición del submarino ruso Novorossiysk en aguas del Canal de la Mancha ha desatado una oleada de especulaciones y comentarios irónicos por parte de líderes occidentales, en medio de crecientes tensiones geopolíticas. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no dudó en ridiculizar el estado de la flota naval rusa, calificando al submarino como “solitario y averiado”, y comparando la escena con una parodia del clásico literario La caza del Octubre Rojo.

El Novorossiysk, un submarino de clase Kilo de 243 pies de eslora, fue detectado navegando en superficie cerca de la costa francesa, acompañado por un remolcador. Esta imagen alimentó rumores sobre una posible avería, especialmente tras informes no oficiales que apuntaban a una fuga de combustible en el Estrecho de Gibraltar, lo que habría incrementado el riesgo de explosión a bordo.

Durante tres días, del 7 al 9 de octubre, el HMS Iron Duke de la Royal Navy, junto con su helicóptero embarcado, siguió de cerca al submarino como parte de una operación conjunta de la OTAN. Posteriormente, las labores de seguimiento fueron asumidas por las armadas de Bélgica y Países Bajos, mientras el navío se dirigía hacia una base en el mar Báltico.

Aunque la Flota del Mar Negro rusa negó cualquier fallo técnico, alegando que la navegación en superficie obedecía a normas internacionales, el episodio ha sido interpretado como una muestra del debilitamiento del poder naval de Moscú.

El Novorossiysk, que había permanecido tres meses en el Mediterráneo, se encuentra asignado a una flota que ha perdido acceso al mar debido al conflicto en Ucrania.

Este incidente, más allá de lo técnico, refleja el deterioro de la imagen militar rusa en el contexto de una guerra prolongada y una creciente presión internacional.