Un joven de 15 años trabaja con solo un día de descanso en una fábrica de árboles de Navidad y las autoridades llaman a la puerta

Un empleado trabaja en la línea de producción de árboles de Navidad en el taller de una empresa artesanal. (Foto de Yang Meiqing/VCG vía Getty Images)

Las autoridades danesas han abierto una investigación tras descubrir que un joven rumano de 15 años trabajaba en condiciones ilegales en una planta de producción de árboles de Navidad en Dinamarca. El menor, empleado a través de una subcontrata, acumulaba jornadas de hasta 11 horas diarias y solo contaba con un día libre por semana, lo que vulnera de forma directa la normativa laboral del país.

La inspección tuvo lugar el 5 de noviembre, cuando la Autoridad Danesa del Entorno Laboral visitó las instalaciones de Nieder Danmark, empresa dedicada a la producción y distribución de árboles de Navidad.

Según el informe de las autoridades, la compañía había externalizado parte de su actividad a la firma Christian Jørgensen I/S, cuyo propietario se enfrenta ahora a una orden judicial inmediata debido a las irregularidades detectadas.

Jornadas excesivas y descansos insuficientes

El joven, que no está sujeto a educación obligatoria, relató a los inspectores ––mediante un intérprete–– que había trabajado varios días durante 11 horas. Según la normativa danesa los menores de esa edad no pueden trabajar más de ocho horas al día ni superar las 40 horas semanales. Tampoco pueden tener menos de dos días consecutivos de descanso, algo que el menor no disfrutaba.

“Había tenido varios días con más de ocho horas de trabajo en un día y más de 40 horas a la semana”, señala la orden inmediata emitida. El menor trabajaba temporalmente en las labores de producción junto a su padre, también empleado por la subcontrata.

Falta de explicaciones

Tras conocerse la situación, un medio local contactó con Christian Jørgensen, propietario de la empresa subcontratada. El empresario colgó la llamada inmediatamente y no ha respondido desde entonces. El medio también intentó contactar con Dan Green Employment, otra firma mencionada en la orden judicial en relación con el caso, pero sin éxito.

Por su parte, el director de producción de Nieder Danmark, Kim Blaudzun, asegura que la empresa revisará su relación con la subcontrata implicada: “Sabía que el chico trabajaba mucho, todos lo hacemos hoy en día, un poco como cuando la granja está cosechando. Esperamos que la ley se cumpla al contratar personal. Estamos considerando si debemos actuar al respecto”, afirmó.

La responsabilidad

Nieder Danmark insiste en que la contratación y gestión del personal correspondía exclusivamente a Christian Jørgensen I/S. Sin embargo, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de las empresas principales a la hora de supervisar a sus subcontratistas, especialmente cuando se trata de trabajos temporales y mano de obra vulnerable.

Por su parte, las autoridades continúan investigando para determinar si habrá sanciones adicionales y si la empresa subcontratada vulneró de forma sistemática las leyes laborales danesas.