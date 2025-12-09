Un mecánico de bicicletas señala el gran problema que tiene ahora con los clientes nuevos y su queja sobre la educación es muy clara: "Tenemos que educarlos"

Jordan, un mecánico de bicicletas con una amplia experiencia en la industria, inauguró en agosto del 2025 Jordan Workshop, su nueva tienda-taller ubicada en Barcelona. Esta tienda significa mucho para él, ya que marca una nueva etapa en su vida después de superar unos serios problemas financieros que por poco lo dejan en la ruina. Sin embargo, Jordan no dejó de perseverar, de insistir y de trabajar para cumplir su objetivo de montar su propia tienda de bicis. El creador de contenido Eric Ponce ha documentado en una serie de videos publicada en su canal de YouTube todo este proceso de superación y emprendimiento.

Los comienzos de Jordan

Desde muy temprana edad, Jordan estuvo en contacto con las bicicletas. A sus 17 años, un amigo de su padre le ayudó a conseguir unas prácticas de verano en Probikes, una de las tiendas más famosas de bicis en la Ciudad Condal. Tras su etapa de becario en dicha tienda, Jordan se acopló de buena manera y le ofrecieron seguir trabajando en la tienda a media jornada mientras lo compaginaba con sus estudios.

Jordan es graduado en automoción, pero jamás volvió a ejercer la carrera tras culminar el programa académico. Su pasión e interés por las bicicletas fue aumentando con el tiempo. En Probikes tuvo una amistad cercana con el ciclista español Ibon Zugasti, con quien aprendió a trabajar bajo presión y especialmente a profundizar sus conocimientos de la mecánica de la bicicleta.

Cliente - mecánico: una relación clave

De su cercanía con Ibon Jordan también destaca lo relevantes que son las relaciones interpersonales a la hora de realizar y de recibir un servicio. "Hay muchos mecánicos a quienes le falta empatizar con el cliente", declara Jordan en uno de los videos publicados por Ponce. Exponiendo de esta manera la importancia que se le debe dar a la conexión entre cliente, mecánico y bicicleta, una sinergia que ha funcionado muy bien con el ciclista vasco.

En este mismo sentido, Jordan explica en un video de Eric que la carga laboral en su nueva empresa es bastante abrumadora, en parte por la cultura de la nueva clientela.

"El público que teníamos antes era un público muy educado por nosotros, que te pedía cita. Ahora tenemos a un público nuevo, tenemos que educarlos", explica. Además cuenta que los clientes ahora llegan al local sin cita previa con la expectativa que sean atenidos inmediatamente. Si a esta situación se le suma los arreglos ya programados, se genera un "volumen de la ostia", resume Jordan.

El mecánico finaliza subrayando que siempre intenta atender a todas las personas, ahora bien, el propietario del negocio es claro: los clientes con citas previas tendrán prioridad sobre los que no la hayan realizado.