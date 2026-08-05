Sumar solicita que España deje de compartir con Marruecos la organización del Mundial de fútbol 2030 tras lo ocurrido en Ceuta

La participación de Marruecos en el Mundial de 2030 sigue generando un intenso debate, especialmente tras los últimos acontecimientos ocurridos en Ceuta, que han dejado al menos 141 muertos. Sumar ha llevado al Congreso una iniciativa para que se revise el papel de Marruecos como uno de los países organizadores del torneo junto a España y Portugal, después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida la semana pasada.

Según ha defendido la formación en una proposición no de ley ya registrada, se debería analizar de nuevo el actual modelo de organización teniendo en cuenta los compromisos de los derechos humanos asumidos por los países que acogerán la competición. Por ello, ha pedido al gobierno que plantee "la necesidad de realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta" del evento deportivo ante la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol y el Ejecutivo portugués.

La formación también quiere que se estudie de forma independiente la situación de los derechos humanos en los países anfitriones y que los resultados se hagan públicos y sean enviados al Congreso en un plazo máximo de seis meses. Además, otro de los puntos es que el Gobierno valore si los acontecimientos de la frontera de Ceuta pueden afectar a los compromisos relacionados con el torneo. En el caso de que se confirmaran incumplimientos graves de las obligaciones internacionales y de derechos humanos, Sumar plantea que se adopten nuevas medidas.

El grupo también quiere que la FIFA modifique la forma en la que concede y controla la organización de grandes competiciones deportivas. Su propuesta pasa por introducir garantías sobre derechos humanos y permitir que, en situaciones de incumplimientos graves, se pueda reconsiderar o incluso retirar la condición de anfitrión. La petición llega después de que Livre, un partido ecologista portugués, también reclamara a través de una carta dirigida al Gobierno de su país y a la Federación de Fútbol que Marruecos deje de participar en la organización del Mundial de 2030.

Cerca de mil menores han sido acogidos en Ceuta en la mayor crisis migratoria de la historia de España

La propuesta de Sumar llega justamente una semana después de que España viviese un episodio de máxima tensión tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta que ha dejado al menos 141 muertos, en lo que ya se considera la mayor crisis migratoria de España desde que se tienen registros.

Se estima, según cálculos del Ministerio de Interior, que unas 72.000 personas lograron cruzar la frontera, aunque de ellas 70.000 ya se encuentran fuera del territorio español. La mayoría de las personas que participaron en esta entrada masiva eran hombres, tal y como se aprecia en las imágenes que se han podido capturar del momento. Sin embargo, entre ellos (y aunque en menor número), también había mujeres y niños.

Por ahora, no hay un número oficial ni estimaciones de cuántos menores de edad cruzaron la frontera, aunque el Gobierno ceutí ha señalado que cerca de 1.000 menores ya han sido acogidos en sus centros de atención a la infancia. A pesar de ello, muchos de ellos aún siguen sin ser localizados, por lo que las autoridades centran sus esfuerzos en intentar dar con ellos.

Cabe destacar que los niños cuentan con una serie de derechos diferentes a los de los adultos, por lo que su situación se encuentra más protegida debido a su vulnerabilidad. Todos ellos tienen derecho a quedarse en España y todas las actuaciones que se realicen deben tener como fin el bienestar del menor.

Una de las opciones es trasladarlos a otras comunidades autónomas mediante el mecanismo previsto en la Ley de Extranjería. Sin embargo, varias regiones ya han mostrado su rechazo a este reparto. Mientras tanto, las autoridades continúan identificando a los menores y buscando a quienes siguen desaparecidos. La Guardia Civil también ha habilitado una oficina en Ceuta para que las familias puedan denunciar la desaparición de sus hijos y aportar información que ayude a encontrarlos.