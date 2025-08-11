Un nuevo incendio en Tarifa (Cádiz) obliga a desalojar a más de 2.000 personas por el rápido avance de las llamas

Un nuevo incendio azota las costas gaditanas. El dispositivo del Plan Infoca para la prevención y extinción de incendios de la Junta de Andalucía está procediendo al desalojo preventivo de viviendas y vehículos situados en la zona de playa de Atlanterra ante el peligroso avance de las llamas en el incendio forestal declarado en Tarifa (Cádiz). Por el momento, 2.000 personas han sido evacuadas.

Según han informado fuentes del Infoca, el fuego se ha localizado en el paraje de la sierra de la Plata, próximo a la zona de la Cueva del Moro. El fuerte viento de levante, de hasta 50 kilómetros por hora, ha comenzado a suponer una amenaza para la zona de urbanizaciones turísticas de la zona. La Junta de Andalucía ha activado rápidamente el plan de emergencia por el incendio.

A media tarde, el Infoca trabaja en la zona con un total de 14 medios aéreos, con tres helicópteros semipesados, dos pesados y uno ligero, así como dos aviones anfibios ligeros, uno pesado, cuatro de carga de tierra y una aeronave de coordinación. Junto a ellos, apoyan cuatro brigadas de refuerzos de incendios forestales, ocho grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, cuatro agentes de Medio Ambiente y el Grupo Regional de Mando.

Dos mujeres evacuadas de una urbanización en la playa de Atalanterra, en Zahara de los Atunes (Cádiz). RICARDO FERNÁNDEZ VIA EFE

Al dispositivo se ha unido en los últimos minutos el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Según él, la evacuación ha sido difícil, puesto que "ha habido que sacar a muchas personas en una infraestructura da salida muy pequeña". También han sido evacuados hoteles como el Meliá o el Cortijo, y zonas de viviendas como las de Atlanterra o la playa de Los Alemanes.

Sanz ha subrayado la complejidad de las labores de extinción, pues "hay muchísimo viento, que duplica el previsto por los modelos, lo que ha hecho mucho más rápido y agresivo este incendio". "Esperamos poder hacernos con el incendio e intentar frenar el avance hacia la zona de Atlanterra", ha concluido, además de advertir que "quedan todavía horas intensas y peligrosas y hay que ser prudentes"

Por su parte, el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, ha señalado que "el incendio está progresando" y que, si bien "el viento está un poco más suave y eso parece que va a ayudar", se trata de "una zona de mucha arboleda y ahí es donde están las llamas más grandes".

El Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz también ha movilizado a efectivos de los parques de bomberos de Tarifa y Algeciras, que están interviniendo con una autobomba rural pesada y un vehículo nodriza.

Muchos de los turistas que se encontraban en playas cercanas han compartido en redes sociales imágenes del incendio. En ellas, se puede apreciar como el fuego se encuentra en una zona cercana a las urbanizaciones de la playa de Atlanterra, en la localidad de Zahara de los Atunes. Una enorme columna de humo es visible en la costa gaditana.