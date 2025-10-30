Un pequeño pueblo de Salamanca se cuela en el mapa de los destinos energéticos mundiales por el codiciado 'oro blanco'

En el extremo suroeste de la provincia de Salamanca, a pocos kilómetros de la frontera con Portugal y a unos 33 km de Ciudad Rodrigo, la tranquilidad de un pueblo de poco más de 200 habitantes se ha visto alterada por un fenómeno inesperado: la búsqueda de litio, la materia prima clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable.

Esto ha ocurrido en Villasrubias, una localidad de 236 habitantes que, tras este hallazgo, se ha posicionado en la extensa lista de zonas europeas que aspiran a convertirse en suministradoras de recursos críticos para la transición energética. Lo que hasta hace poco era una comunidad marcada por la vida agrícola y la memoria de su pasado minero se ha convertido en foco de atención para investigadores, empresas y autoridades.

El proyecto, impulsado por la empresa australiana Energy Transition Minerals (ETM) a través de su filial española Technology Metals Europe (TME), está autorizado sobre un permiso de investigación que abarca un yacimiento que se extiende 11,4 km² en los términos municipales de Villasrrubias, Robleda, Peñaparda y Fuenteguinaldo. Ya han pasado cuatro años desde que la firma consiguió el permiso para explorar este enclave.

Un programa “completo y efectivo”

Los trabajos de campo, que incluyen muestreos, geofísica, zanjas y campañas de sondeos, han detectado presencia de litio junto a otros minerales como antalita, estaño, feldespato y wolframio. En los últimos años no han cesado los trabajos sobre el terreno que buscan la explotación de este codiciado metal conocido como 'el nuevo oro blanco', el cual se incluye en la lista de materias primas críticas para la Unión Europea.

“El primer proyecto de perforación en España se ha completado con éxito, descubriendo litio a poca profundidad en 11 de los 12 sondeos, incluyendo altos grados de metales críticos en casi todos los sondeos”, explica la compañía en uno de sus primeros informes sobre el proyecto recogido por El Debate. ETM ha destacado el apoyo del equipo local y la comunidad para completar un programa de exploración “completo y efectivo”.

Una persona sostiene una roca rica en litio. Getty Images/Bloomberg Creative

Ahora la compañía plantea valorar la viabilidad técnica y económica del yacimiento en los próximos años. ETM ha solicitado una prórroga de tres años para continuar las prospecciones y completar evaluaciones más detalladas que permitan decidir si la explotación comercial es factible. El interés por Villasrubias no es un caso aislado en Salamanca, sino que se pretende seguir los mismos pasos en El Payo, Hinojosa y Aldeadávila.