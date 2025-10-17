Dónde se ocultan las minas de oro abandonadas en España: en una de ellas se extrajo más de un millón de kilos de oro

La antigua mina romana de oro de Las Médulas (León), en una imagen de archivo

El oro es uno de los metales más valiosos del mundo. De hecho, en las últimas horas, el precio del oro ha batido su máximo histórico al alcanzar por primera vez la cota de los 4.200 dólares (3.600 euros, al cambio actual) por onza.

Desde siempre, el oro ha simbolizado la riqueza y el poder, y ha aportado jugosos beneficios económicos. Por ello, en España ha habido múltiples explotaciones mineras en las que se ha extraído el metal precioso. De hecho, una de esas minas de oro, la de El Valle-Boinás (en Asturias), permanece activa.

Sin embargo, hay otras minas de oro españolas que se encuentran abandonadas. Algunos ejemplos son las explotaciones mineras de Rodalquilar (Almería) y la de Montefurado (Lugo).

En el caso de Montefurado, la explotación se basa en un túnel que los romanos construyeron con el objetivo de extraer el oro aluvial procedente del río Sil. Se encuentra declarado como Lugar de Interés Geológico.

No obstante, el ejemplo más destacable de mina de oro abandonada en España se encuentra en Las Médulas (León). En esa explotación minera, que fue la más importante del Imperio Romano, llegaron a extraerse más de un millón de kilos del mencionado metal precioso.

Cabe destacar que pese a que la mina ya no se explota, está prohibido que cualquier persona acuda a extraer oro a Las Médulas aunque sea a pequeña escala. El motivo es que la zona está declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Desgraciadamente, el entorno paisajístico de Las Médulas fue protagonista de numerosas noticias el pasado mes de agosto tras sufrir uno de los peores incendios del verano. Las llamas arrasaron gran parte de la vegetación (incluyendo castaños centenarios) y dañaron infraestructuras como el Aula Arqueológica. Sin embargo, la estructura geológica de la mina de oro apenas resultó afectada por el fuego.