Un profesor se olvida las pegatinas para sus alumnos y estos inician el contrataque en su cabeza: "Por encima de todo, la escuela debería ser divertida"

Fenómeno viral en redes sociales en un colegio de Países Bajos. Todo sucedió después de que Jaap Huizing olvidara las pegatinas que reparte entre sus alumnos. Una de las clases de primer curso decidió lanzar un ataque sin precedentes por "las molestias ocasionadas", justo un día más tarde. En declaraciones al diario Leidsch Dagblad, el docente, de 34 años, habla sobre ello entre risas. El vídeo ha llegado a los cuatro millones de visualizaciones.

Tal y como él mismo explica al medio de comunicación, todo empezó con "una promesa incumplida": el profesor suele hacer concursos en clase donde los ganadores reciben un premio. "Eso lo hago en nueve clases distintas, así que perdí la cuenta de a quién había premiado y a quién no. En esta clase, en concreto, seguía olvidándolo, hasta que una de las alumnas me dijo: si lo olvidas una vez más, podemos vengarnos". Y lo hicieron.

Antes de darse cuenta, su cabeza estaba llena de pegatinas de purpurina "de todos los colores del arcoíris". Unos adhesivos, que, asegura, "son difíciles de retirar". De hecho, dice que tardó 20 minutos en hacerlo. Todo ello fue plasmado en un vídeo en redes sociales.

"Si los estudiantes tienen relación con el profesor, también quieren hacer más. Eso a veces requiere esfuerzo y de vez en cuando una lección sale mal, pero ¿a quién le importa? El colegio siempre debería ser divertido", reclama el docente. Algunos de los estudiantes consultados por el medio de comunicación son rotundos al preguntar si pueden actuar de la misma forma con otros profesores: "¡No, eso realmente no es posible!".

"¿Qué le espera a Huizing si vuelve a no cumplir una promesa?", preguntan, irónicamente, al profesor entrevistado. A lo que él responde: "Un pollo en mi cabeza". "Cuando piensas en el colegio cuando éramos pequeños, ¿lo recuerdas de mala forma? No, piensas en cómo lo presentó ese profesor y en la sensación que tenías al respecto. Eso les resulta mucho más útil."