Pedri, profesor de instituto: "Hay que luchar por aquellos alumnos que quieren estar y aprender"

El graduado en Física y profesor de matemáticas Pedri Martínez Núñez, que se hace conocer como @Pedrilegend en redes sociales, donde hace reflexiones sobre la educación en España, ha hablado esta vez sobre por lo que deberían luchar los profesores.

"Una de las cosas por las que tenemos que luchar los profesores es por aquellos alumnos que quieren estar, que quieren aprender, que quieren enterarse y estar interesados", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado casi 8.000 visitas (y subiendo).

Con esta frase inicial, tal y como ha matizado, no se refiere al alumno brillante que saca notas de diez siempre, sino a ese alumno que "con más o menos dificultades quiere entender, quiere tener un futuro y unos estudios".

Uno de los grandes obstáculos para estos alumnos, según describe Pedri, son los "cuatro o cinco alumnos que se les trae un poco al pairo lo que tú estás dando en la pizarra, por lo que hay alumnos que se pierden la clase porque el profesor tiene que estar más tiempo mandando a callar".

Para el profesor, sin duda se trata de un problema de "disciplina" que todos han vivido alguna vez, incluido él mismo. "Quien diga que 'conmigo se han portado siempre todos bien'... Alguna vez hemos dado una clase con un grupo que nos ha costado llevar", ha defendido.

"El alumno tiene derecho a la educación"

Algo fundamental para Pedri es que cualquier alumno tiene "derecho a la educación" y por eso, con educación y respeto, sin perder los papeles ni grital, hay que tomar una medida disciplinaria.

"Para mí, lo más importante es que todos los alumnos que quieran aprender, aprendan. Y que la clase tiene que ir por el camino que el profesor quiere que vaya. Habría días peores o mejores", ha concluido.

En cuanto a reacciones, que han sido decenas, destaca el agradecimiento del usuario de TikTok @samsegazhamji, agradeciendo sus vídeos por "dar transparencia y subir vídeos acerca de la situación educativa en España, en estas tres semanas he caído en el error de perder mis clases mandando a callar y establecer orden, sin éxito".