Un pueblo entero lucha contra el insomnio y los dedos acusadores apuntan al parque solar que se encuentra al lado

En el corazón de Sajonia, al sur de Leipzig, los habitantes de Witznitz y sus alrededores enfrentan una paradoja energética: mientras Alemania avanza hacia un futuro más sostenible, un parque solar se convierte en fuente de insomnio para decenas de vecinos. El Parque Energético de Witznitz, el más grande de Europa construido sin subvenciones estatales, se extiende sobre 500 hectáreas de una antigua mina de lignito y alberga más de 1,1 millones de paneles solares. Sin embargo, su impacto va más allá de lo medioambiental.

Desde que la subestación del parque entró en funcionamiento, un persistente zumbido nocturno ha alterado la vida de los residentes de Gaulis, Rötha, Böhlen y Kahnsdorf. El sonido, perceptible incluso a más de tres kilómetros de distancia, ha generado quejas por problemas de sueño y malestar general.

Aunque el operador MoveOn asegura que tanto el parque como la subestación cumplen con todas las normativas legales de protección acústica, el ruido constante y monótono parece tener efectos psicológicos más profundos que los decibelios permiten medir.

Thomas Woidak, vecino de Gaulis, fue uno de los primeros en alertar sobre el fenómeno. Su testimonio, recogido por el Leipziger Volkszeitung, revela cómo el sonido fue inicialmente atribuido a electrodomésticos antiguos. Pronto, otros vecinos confirmaron que también lo sufrían. El alcalde de Böhlen, Dietmar Berndt, reconoció que mientras algunos ciudadanos no se ven afectados, otros han reportado consecuencias para su salud.

El gerente técnico del parque, Wolfgang Pielmaier, admite que el nivel de ruido no era previsible y que ya se están estudiando medidas para mitigar el problema. Aunque las soluciones podrían tardar meses en implementarse, el compromiso es claro: encontrar una alternativa antes de que finalice el año.