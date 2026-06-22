Un repartidor de Amazon gana más de 2 millones de dólares haciendo exámenes para estudiantes y es condenado a 3 años de cárcel por suplantación de identidad

El repartidor de Liverpool (Reino Unido), Shahid Adnan, que trabajaba para Amazon, ha sido condenado a tres años de cárcel por montar un negocio ilegal que ha funcionado a modo de gran estafa educativa.

Adnan se ofrecía a estudiantes universitarios para hacer exámenes online y trabajados académicos en su lugar. Llegó a acumular más de 2 millones de dólares gracias a esta actividad. Tenía la suma repartida en diferentes cuentas bancarias y PayPal.

Según la sentencia, Adnan trabajó para al menos 124 estudiantes de distintas universidades. Llegó a cobrarles hasta 330 dólares por cada estudiante por hacer exámenes.

Se trata de un negocio paralelo que ha enriquecido al repartidor y que se ha considerado ilegal por fraude. Aún se desconoce si los estudiantes implicados también han recibido algún tipo de sanción.

Condenado a prisión por fraude, blanqueo y suplantación de identidad

Shahid Adnan fue descubierto por un estudiante que entregó un USB a su universidad. Aquí se encontró información vinculada a la empresa de Adnan y credenciales de otros alumnos. También dieron con una hoja de Excel en la que aparecían detalles de varios estudiantes, como sus claves de acceso al campus de la universidad, módulos de estudio y fechas de entrega de trabajos y exámenes.

Los alumnos aseguraron que los trabajos los habían hecho ellos, pero la policía comenzó a investigar y dio con la trama de fraude educativo que le había hecho ganar hasta 2 millones de dólares.

Adnan ha sido condenado por fraude, acceso no autorizado a sistemas informáticos, suplantación de identidad y blanqueo de capitales. Las autoridades están intentando recuperar el dinero obtenido.

Además, repartidor ahora condenado llevaba un estilo de vida más lujoso del que un trabajador de su sector podía permitirse. La policía llevó a cabo un registro en su domicilio y encontró coches lujosos, muebles claros y electrodomésticos de un precio bastante elevado.

"Es un estafador que quería más de lo que su empleo declarado podía ofrecerle, así que recurrió al crimen e intentó burlar a las autoridades", indica la sentencia, que también habla de la creación de un "complejo sistema de auditoría con cuentas bancarias para evitar ser detectado".

Finalmente, y ante la magnitud de las pruebas, Shahid Adnan se declaró culpable.