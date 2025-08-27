Un restaurante acaba con el fenómeno que exaspera a los dueños al pagar la cuenta con la medida que genera controversia

Los restaurantes han dado cuenta de varios comportamientos incívicos de muchos de los clientes: desde los famosos 'sinpas' pasando por dejar las mesas excesivamente sucias. Los problemas para las hosteleros vienen también a la hora de pagar las cuentas, donde son varios los clientes a los que les cuesta rascarse el bolsillo o se pegan un buen rato en dividir la cuenta en función del precio de lo que cada uno ha pedido para evitar que algunos paguen de más.

Ante esta última situación, en Alemania, un establecimiento italiano ha puesto punto y final a la problemático prohibiendo a sus clientes pagar con cuentas individuales, con la única excepción de que lo notifiquen antes de que se sienten en la mesa, en el momento en que hacen la reserva.

La medida es una excepción en un país donde lo más habitual es permitir el pago individualizado, pero después de varias riñas y experiencias que desearía dejar en el olvido, el propietario Salvatore Marrazzo, tal y como señala el medio Midi Libre ha decidido tomar cartas en el asunto: "A menudo presenciábamos interminables discusiones sobre quién bebía más vino o comía más", afirma, añadiendo que estas discusiones restan tiempo de trabajo efectivo para sus camareros a la vez que genera un clima de tensión y estrés.

Tras tomar la decisión, la misma ha sido foco de controversia. Si bien algunos clientes han entendido que esta nueva fórmula aligera el trabajo de todo el personal, otros han manifestado su descontento en las redes subrayando que "el cliente siempre manda".

El fenómeno en España

La tendencia de 'una mesa, una cuenta' ya se está haciendo eco en España. Tal y como publicó el diario Ideal en referencia a un reportaje de La Sexta, este fenómeno ya se está extendiendo en algunos locales de Málaga, Aragón, Cataluña y otras comunidades autónomas, el cual ha sido foco de debate en diversas redes sociales, donde se preguntan hasta dónde es legal o no la aplicación de esta medida en nuestro país.