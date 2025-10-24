Un restaurante cierra y el dueño no se corta al culpar directamente a los vecinos: "La culpa no era de mala comida, malas críticas ni mala suerte"

Cuando un negocio se ve obligado a cerrar, los motivos que llevan a tomar esa difícil decisión suelen ser varios. Sin embargo, el dueño de un restaurante italiano situado en el norte de Londres que acaba de decir adiós solo identifica un culpable del cierre: los vecinos.

Y no lo dice porque hayan denunciado al establecimiento por hacer ruido o alguna otra razón, la acusación del propietario del restaurante se debe simplemente a que los vecinos no han mostrado interés por consumir en su local, que servía pizzas a un precio de 18 libras (unos 20,50 euros, al cambio actual).

El restaurante se llamaba Don Ciccio y ha estado abierto durante seis años. Su dueño, Marco Claudio Valente, en un mensaje publicado en las redes sociales del establecimiento, ha acusado a los residentes de "no habernos apoyado nunca, ni una sola vez".

En ese sentido, el propietario del restaurante se ha negado a hacer autocrítica sobre los errores que haya podido cometer al gestionar la empresa y ha asegurado que "la culpa (del cierre) no era de mala comida, malas críticas ni mala suerte" sino "de la absoluta indiferencia de nuestros vecinos".

"A aquellos que vivían a pocos metros pero pedían en otros sitios: gracias por vuestro compromiso con el distanciamiento. A aquellos a los que atendimos durante el confinamiento, cuando éramos el único restaurante que permanecía abierto: gracias por no visitarnos nunca después del fin de la pandemia", ha criticado Marco Claudio Valente.

Además, el dueño del restaurante ha aprovechado su mensaje para lanzar un ataque directo a aquellas personas que, según él, pronosticaban que el negocio cerraría mucho antes de lo que lo ha acabado haciendo. "A aquellos que decían, allá por 2019, 'cerrarán en tres meses': ¡Enhorabuena! Solo os habéis equivocado por cinco años y nueve meses", ha expresado el empresario.