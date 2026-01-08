Un robo de cable provoca retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan con Andalucía

Un robo de cable entre las estaciones de Guadajoz (Sevilla) y Córdoba provoca retrasos desde primera hora de este jueves en las conexiones de alta velocidad de larga y media distancia, que afectan a las conexiones entre Andalucía y el resto de España que pasan por ese tramo.

En sus redes sociales, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado de esta circunstancia tras el robo detectado esta madrugada entre las citadas estaciones.

Asegura, además, que está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible.