Al pensar en la economía alemana, muchas personas la asocian inmediatamente con conceptos tales como solidez y estabilidad. No es para menos; cabe recordar que dicho país cuenta con la tercera actividad económica más grande del mundo, solamente detrás de China y Estados Unidos.

Sin embargo, aunque Alemania se mantenga en el top tres de economías a nivel global, se ha evidenciado un estancamiento de la misma; así lo informa el medio local Focus, por medio de uno de sus más recientes artículos.

Dicho medio afirma que, conforme a lo expuesto por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, ninguna economía de la UE ha tenido un rendimiento tan bajo como la economía alemana desde 2019, es decir, antes de la pandemia provocada por el coronavirus.

El producto interno bruto (PIB) de Alemania solamente ha incrementado en un 0,25 % entre 2019 y 2025, y tan solo un 0,04 % en 2024, una cifra prácticamente irrelevante. Todos los demás países miembros de la UE presentan tasas de crecimiento superiores. En toda la UE, el PIB aumentó una media del 5,6 % en 2024.

España lidera el top de economías crecientes

En el 2024, la economía de la UE con mejor desempeño fue Polonia, con un crecimiento cercano al 14 % entre 2019 y 2024. Los Países Bajos (7-8 %) y España (7 %). Alemania, por otro lado, se encuentra en el último lugar de la tabla, con prácticamente un 0 %.

Las declaraciones de Wagenknecht

La política pertinente a la Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia, Sahra Wagenknecht, se refiere a la situación económica de su nación. "El hecho de que ningún país de la UE se haya desarrollado tan mal como Alemania desde 2019 es una vergüenza para los partidos que han estado en el poder desde entonces", afirma.

"El resultado de esta desastrosa política económica es la desindustrialización progresiva, que está destruyendo irreversiblemente los sectores más importantes de la economía alemana y la pérdida de cientos de miles de empleos bien remunerados", concluye.