Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El "enfermo de Europa" tiene nombre: Alemania no crece desde 2019 mientras España, Italia y hasta Francia le adelantan
en directo
Sigue en directo la última hora de la fiesta del cine español, los Premios Goya
Global
Global

El "enfermo de Europa" tiene nombre: Alemania no crece desde 2019 mientras España, Italia y hasta Francia le adelantan

Para sorpresa de muchos, la economía teutónica se encuentra significativamente estancada en comparación con otras naciones europeas. 

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
Economía alemana.
Economía alemana.Getty Images

Al pensar en la economía alemana, muchas personas la asocian inmediatamente con conceptos tales como solidez y estabilidad. No es para menos; cabe recordar que dicho país cuenta con la tercera actividad económica más grande del mundo, solamente detrás de China y Estados Unidos. 

Sin embargo, aunque Alemania se mantenga en el top tres de economías a nivel global, se ha evidenciado un estancamiento de la misma; así lo informa el medio local Focus, por medio de uno de sus más recientes artículos.  

Dicho medio afirma que, conforme a lo expuesto por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, ninguna economía de la UE ha tenido un rendimiento tan bajo como la economía alemana desde 2019, es decir, antes de la pandemia provocada por el coronavirus.

El producto interno bruto (PIB) de Alemania solamente ha incrementado en un 0,25 % entre 2019 y 2025, y tan solo un 0,04 % en 2024, una cifra prácticamente irrelevante. Todos los demás países miembros de la UE presentan tasas de crecimiento superiores. En toda la UE, el PIB aumentó una media del 5,6 % en 2024.

España lidera el top de economías crecientes 

En el 2024, la economía de la UE con mejor desempeño fue Polonia, con un crecimiento cercano al 14 % entre 2019 y 2024. Los Países Bajos (7-8 %) y España (7 %)Alemania, por otro lado, se encuentra en el último lugar de la tabla, con prácticamente un 0 %.

Las declaraciones de Wagenknecht

La política pertinente a la Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia, Sahra Wagenknecht, se refiere a la situación económica de su nación. "El hecho de que ningún país de la UE se haya desarrollado tan mal como Alemania desde 2019 es una vergüenza para los partidos que han estado en el poder desde entonces", afirma.

"El resultado de esta desastrosa política económica es la desindustrialización progresiva, que está destruyendo irreversiblemente los sectores más importantes de la economía alemana y la pérdida de cientos de miles de empleos bien remunerados", concluye.

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en el HuffPost, escribo sobre acontecimientos de interés público que van surgiendo semanalmente.

  

Sobre qué temas escribo

Me apasiona el ámbito deportivo, aunque mi contenido es totalmente variado y va girando en torno a la coyuntura nacional e internacional.

 

Mi trayectoria

Nací en Bogotá, Colombia y estudié comunicación social en la Pontificia Universidad Javeriana. Realicé un máster de marketing deportivo en la Escuela Universitaria Real Madrid. Antes de incorporarme al El Huffpost, trabajé como redactor en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global