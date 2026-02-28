"Me avergüenzo cuando me preguntan de dónde vengo": miles de estadounidenses emigran a Europa huyendo de la América de Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa antes de partir de la Casa Blanca a bordo del Marine One en Washington, el 22 de noviembre de 2025.

"Me avergüenza cuando la gente me pregunta de dónde soy". Desde que Donald Trump se mudó a la Casa Blanca son muchos los estadounidenses que han abandonado el país con destino a Europa. Es el caso de Lia Littlewood, artista de 38 años e Isacc Russell, hostelero de 50. Según ellos mismos cuentan al diario holandés AD, hace tan solo cuatro meses que cambiaron Yuma (Arizona, EEUU), por Ámsterdam (Países Bajos).

"Esto es un cambio permanente", afirma Russel en conversación con el medio de comunicación. "Una vez creíamos en los ideales americanos. Ahora me avergüenza cuando la gente me pregunta de dónde vengo", asegura con determinación. Ellos son parte de los miles de estaodunidenses que han decidido emigrar a Europa por estar en desacuerdo con las políticas de Trump.

Según los datos del Servicio de Inmigración y Naturalización (IND), consultados por el diario holandés, en 2025, se recibieron 7.310 solicitudes de visados de estadounidenses solo en los Países Bajos. "Es la cifra más alta en diez años": en 2024 hubo 6.280 solicitudes, el año anterior 6.650. De hecho, solo en Ámsterdam viven más de 9.000 estadounidenses.

"Una epecie de efecto dominó".

Bethany Quinn tiene 40 años y es cofundador de Go Away Tours, una agencia que ayuda a los estadounidenses a emigrar. "Es una especie de efecto dominó", asegura él, también en conversación con el medio de comunicación. "Para algunos, el límite se alcanzó cuando Trump promulgó decenas de decretos en sus primeras horas y restringió los derechos de las personas no binarias".

"Desde los acontecimientos en Venezuela y las muertes de Renée Good y Alex Pretti [que fueron asesinados por agentes de la policía migratoria de ICE y la policía fronteriza]. estamos viendo un gran aumento de traslados. Ahora también se dan cuenta de que no están a salvo", asegura el emprendedor.

"Mis amigos trans empezaron a temer por su seguridad"

"Yo no soy transexual. Pero mis amigos que sí lo son, empezaron a temer por su seguridad", asegura Tad Hopp, de 41 años, que se mudó de San Francisco (California, EEUU) a Ámsterdam hace tres meses. Durante algún tiempo había visto aumentar la hostilidad abierta hacia los homosexuales. En septiembre de 2024, se casó con su marido, y seis meses después Trump inició el ataque contra las personas trans.

En estos últimos meses, Hopp ha estrenado un pódcast y además, tiene un negocio como "coach sobrio": guía a personas que han renunciado al alcohol y las drogas. Eso sí, intenta no leer las noticias americanas. Vive a Ámsterdam para "no enfrentarse a ello todo el tiempo", dice. "Tengo amigos en Minnesota y se me parte el corazón cuando pienso en ellos. Estoy preocupada, también por mi marido". Este último, culmina, se quedó en casa por el momento.